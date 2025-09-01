Modi: ŞİÖ Güvenlik ve İşbirliği İçin Fırsat — Tiencin'de Putin ve Şi ile Görüştü

Modi: ŞİÖ, Güvenlik ve Ekonomik İşbirliği İçin Fırsat

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin'in ev sahipliğinde Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'nde konuşarak örgütün güvenlik, işbirliği ve ekonomik büyüme için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Modi, ABD'nin Hindistan'a uyguladığı yüzde 50'lik ek tarifelere rağmen ŞİÖ'nün birleştirici ve işbirliğini güçlendirici bir platform olduğunu vurguladı.

ŞİÖ'ye Ortak Yaklaşım Çağrısı

Konuşmasında ŞİÖ'nün çifte standartlardan kaçınması gerektiğini savunan Modi, "Terörizm, ayrılıkçılık ve kastçılık"ın tüm üye ülkelerin karşı karşıya olduğu ortak tehditler olduğunu ifade etti. Modi, bu tehditlere karşı ŞİÖ'nün ortak ve kararlı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi.

Hindistan'ın ŞİÖ ile etkileşiminin üç temel üzerine kurulu olduğunu belirten Modi, Yeni Delhi'nin organizasyonu bağlantı ve fırsat olarak gördüğünü aktardı.

Modi, Putin ve Şi ile Görüştü

Modi, zirve oturumu öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Modi, ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşımda zirvede iki liderle görüş alışverişinde bulunduğunu ve birlikte çekilen fotoğrafları paylaştığını bildirdi.

Paylaşılan fotoğraflarda Modi ile Putin'in birbirini kucakladığı görülürken, Modi görüşmenin her zaman bir "zevk" olduğunu belirtti.

ABD'nin Tarifeleri ve Bölgesel Denge

Haber metninde yer alan bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 daha tarife uygulama kararı almıştı. Bu uygulama, New Delhi ile Washington arasındaki ticari gerilimlere işaret ediyor.

Önceki ABD yönetiminin Hindistan'ı Pasifik'te Çin'e karşı dengeleyici bir müttefik olarak gördüğü, ancak Trump döneminde artan tarife uygulamaları ve siyasi ötelemeler nedeniyle Hindistan'ın Çin ile dengeli ilişkiler kurma yönünde adımlar attığı gözlemleniyor.