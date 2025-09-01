DOLAR
41,12 0,14%
EURO
48,24 -0,16%
ALTIN
4.597,75 -0,77%
BITCOIN
4.501.513,56 -0,33%

Modi: ŞİÖ Güvenlik ve İşbirliği İçin Fırsat — Tiencin'de Putin ve Şi ile Görüştü

Modi, ŞİÖ'yü güvenlik, işbirliği ve ekonomik büyüme fırsatı olarak tanımladı; Tiencin'de Putin ve Şi ile bir araya geldi, ABD'nin yüzde 50'lik ek tarifelerine rağmen işbirliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 10:47
Modi: ŞİÖ Güvenlik ve İşbirliği İçin Fırsat — Tiencin'de Putin ve Şi ile Görüştü

Modi: ŞİÖ, Güvenlik ve Ekonomik İşbirliği İçin Fırsat

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin'in ev sahipliğinde Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'nde konuşarak örgütün güvenlik, işbirliği ve ekonomik büyüme için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Modi, ABD'nin Hindistan'a uyguladığı yüzde 50'lik ek tarifelere rağmen ŞİÖ'nün birleştirici ve işbirliğini güçlendirici bir platform olduğunu vurguladı.

ŞİÖ'ye Ortak Yaklaşım Çağrısı

Konuşmasında ŞİÖ'nün çifte standartlardan kaçınması gerektiğini savunan Modi, "Terörizm, ayrılıkçılık ve kastçılık"ın tüm üye ülkelerin karşı karşıya olduğu ortak tehditler olduğunu ifade etti. Modi, bu tehditlere karşı ŞİÖ'nün ortak ve kararlı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi.

Hindistan'ın ŞİÖ ile etkileşiminin üç temel üzerine kurulu olduğunu belirten Modi, Yeni Delhi'nin organizasyonu bağlantı ve fırsat olarak gördüğünü aktardı.

Modi, Putin ve Şi ile Görüştü

Modi, zirve oturumu öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Modi, ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşımda zirvede iki liderle görüş alışverişinde bulunduğunu ve birlikte çekilen fotoğrafları paylaştığını bildirdi.

Paylaşılan fotoğraflarda Modi ile Putin'in birbirini kucakladığı görülürken, Modi görüşmenin her zaman bir "zevk" olduğunu belirtti.

ABD'nin Tarifeleri ve Bölgesel Denge

Haber metninde yer alan bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 daha tarife uygulama kararı almıştı. Bu uygulama, New Delhi ile Washington arasındaki ticari gerilimlere işaret ediyor.

Önceki ABD yönetiminin Hindistan'ı Pasifik'te Çin'e karşı dengeleyici bir müttefik olarak gördüğü, ancak Trump döneminde artan tarife uygulamaları ve siyasi ötelemeler nedeniyle Hindistan'ın Çin ile dengeli ilişkiler kurma yönünde adımlar attığı gözlemleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Akşehir'de Barıştırma Girişimi Kanlı Bitti: 1 Tutuklama
2
Colossal Biosciences'in Ulukurt Projesi: 'Geri Getirme' Tartışması Büyüyor
3
Erdoğan ile Putin Tiencin'de Görüştü — ŞİÖ 25. Zirvesi Marjında
4
Bitlis Tatvan'da 3 yabancı uyruklu iç organlarında uyuşturucuyla yakalandı — 1 kilo 520 gram
5
TDV 2025 Yaz Kampları Sona Erdi: 377 Öğrenci Katıldı
6
BM ve AB'den Afganistan depremi için taziye: 600'den fazla can kaybı

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025