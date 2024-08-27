Modi ve Biden Ortaklık ve Barış Üzerine Görüştü

Modi ve Biden Arasında Önemli Görüşme

Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde hem bölgesel hem de küresel meseleler üzerinde durdu. Hindistan Basın Bilgilendirme Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Modi'nin görüşmede Biden'in, Hindistan-ABD Kapsamlı Küresel Stratejik Ortaklığı'na olan tutumundan memnun olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Ukrayna Ziyareti Üzerine Paylaşımlar

Modi, görüşmede Ukrayna'ya yaptığı ziyareti de gündeme getirerek, Hindistan'ın diyalog ve diplomasi konusundaki tutarlılığını vurguladı. Ayrıca, bölgede huzur ve istikrarın bir an önce sağlanmasına destek verdiğini belirtti.

Ortak Endişeler ve Azınlık Güvenliği

İki lider, Hindistan-ABD işbirliğinin tüm dünyaya fayda sağlamayı hedeflediğini kaydetti. Bunun yanı sıra, Bangladeş'teki mevcut duruma ilişkin de duydukları endişeleri paylaştılar ve ülkedeki azınlıkların güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini ifade ettiler.

Savaş ve Tarafsızlık Üzerine Görüşler

Modi, 23 Ağustos tarihinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede barış konusundaki duruşunu belirtmişti. "Tam bir inançla savaştan uzak durduk ancak bu, kayıtsız gözlemci olduğumuz anlamına gelmiyor. İlk günden beri kendi tarafımızı barış olarak belirledik" şeklinde konuşmuştu.