Mogadişu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla başkentte tören düzenledi. Etkinlikte diplomatik temsilciler, Somali hükümeti yetkilileri ve iki ülke vatandaşları bir araya geldi.

Tören ve gösteriler

Tören, Büyükelçilik yerleşkesinde gerçekleştirildi. Programa Büyükelçi Alper Aktaş, yabancı misyon temsilcileri, Somalili bakanlar, Büyükelçilik mensupları ile Somali ve Türkiye vatandaşları katıldı.

Somali ulusal ordusu bando takımı Türk marşları çalarken, iki Atak helikopteri de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Büyükelçi Aktaş'ın konuşması

Alper Aktaş, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun başlattığı Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos'un, işgalci güçlerden kurtuluş ve bağımsızlığın tecellisi açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'deki Somali ziyaretine atıfta bulunarak, bu ziyaretle iki ülke arasında yeni bir sayfa açıldığını ve Türkiye'nin Somali'ye desteğini artırdığını belirtti. "Bu katkının en güncel örneğini de hep birlikte, Büyükelçiliğimizin üzerinden uçan helikopterlerimizle görmüş olduk" dedi.

Somali genelinde güvenlikte iyileşme gözlemlediklerini aktaran Aktaş, "Büyükelçilik çalışanları olarak günün her saatinde, Büyükelçilik dışına büyük bir özgürlükle, güvenlik ruhuyla çıkabiliyoruz. Alışverişimizi dışarıda dostlarımızla birlikte yapabiliyoruz ve kültür-sanat etkinliklerine gece vakti olmasına rağmen hep birlikte katılabiliyoruz" ifadelerini kullandı. Aktaş konuşmasının sonunda Somali Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Somali Silahlı Kuvvetleri komutanlarına şükranlarını iletti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajını okudu.

Somali Savunma Bakanı'ndan mesaj

Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, 30 Ağustos'un yalnızca Türkiye için değil, "tüm mazlum halklar için umut ve ilham kaynağı" olduğunu söyledi. Fiqi, bu günün "her milletin bağımsızlığını ve onurunu birlik, fedakarlık ve kararlı bir iradeyle koruyabileceğini" hatırlattığını ifade etti.

Somali ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi bağların ötesinde kardeşlik, dayanışma ve karşılıklı saygıya dayandığını vurgulayan Fiqi, "Bu tarihi günde Somali halkı adına Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, Silahlı Kuvvetlerine ve aziz halkına en içten tebriklerimizi sunuyorum" dedi. Ayrıca tüm dünyaya bağımsızlık, özgürlük ve birlik değerlerine sahip çıkma çağrısı yaptı.

Program, katılımcıların toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.