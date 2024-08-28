Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Moldova'nın Nevşehir'deki Fahri Konsolosluğu Törenle Açıldı

Ürgüp’te Moldova'nın yeni fahri konsolosluğu kuruldu. Açılışta iki ülke arasındaki dostluk vurgulandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 22:15
Moldova'nın Nevşehir'deki Fahri Konsolosluğu Törenle Açıldı

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu Törenle Açıldı

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde gerçekleştirilen özel bir törenle faaliyete geçti. Açılış etkinliği, ilçe merkezindeki bir otelde düzenlendi ve coşku dolu anlara sahne oldu.

Resmi Tören ve Açılış Konuşmaları

Etkinlik, Türkiye'nin ulusal marşı İstiklal Marşı'nın ve Moldova Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, iki ülke arasındaki güçlü dostluğun pekiştirilmesine katkıda bulunacağına inandığını ifade etti.

Karaalioğlu, "Tarihi köklere dayanan ilişkiler, sadece diplomatik bağlarla sınırlı kalmayıp, kültürel ve ekonomik alanlarda da gelişim göstermektedir. Bu dostluk bağları, yeni açılan fahri konsolosluk sayesinde daha da derinleşecek." dedi.

Moldova Büyükelçisi'nin Açıklamaları

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Kapadokya gibi önemli bir turizm merkezinde fahri konsolosluk açmanın kendileri için büyük bir değer taşıdığını belirtti. Croitor, "Moldova'dan her yıl Türkiye'ye 300 bin turist gelmektedir. Konsolosluğun açılması ile birlikte bu sayının artmasını umuyoruz." dedi.

Fahri Konsolos'un Mesajı

Moldova'nın yeni fahri konsolosu Uğurhan Şaşmaz ise, Türkiye ve Moldova'nın karşılıklı saygı ve işbirliği çerçevesinde sağlam ilişkiler geliştirdiğini vurguladı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin hızla büyüdüğünü kaydeden Şaşmaz, işbirliğini artırmak için birçok çalışma yürüteceklerini söyledi.

Etkinlik Sonrası Performans

Açılış programı, Moldova yöresel dans ekibinin gösterisi ile devam etti ve konuklardan büyük beğeni topladı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda...

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz konuşma yaptı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda...

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz konuşma yaptı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda...

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz konuşma yaptı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda...

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz konuşma yaptı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda...

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz konuşma yaptı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda...

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz konuşma yaptı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda...

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz konuşma yaptı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda...

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz konuşma yaptı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda...

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz konuşma yaptı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda...

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz konuşma yaptı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda...

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar