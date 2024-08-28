Moldova'nın Nevşehir'deki Fahri Konsolosluğu Törenle Açıldı

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu Törenle Açıldı

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde gerçekleştirilen özel bir törenle faaliyete geçti. Açılış etkinliği, ilçe merkezindeki bir otelde düzenlendi ve coşku dolu anlara sahne oldu.

Resmi Tören ve Açılış Konuşmaları

Etkinlik, Türkiye'nin ulusal marşı İstiklal Marşı'nın ve Moldova Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, iki ülke arasındaki güçlü dostluğun pekiştirilmesine katkıda bulunacağına inandığını ifade etti.

Karaalioğlu, "Tarihi köklere dayanan ilişkiler, sadece diplomatik bağlarla sınırlı kalmayıp, kültürel ve ekonomik alanlarda da gelişim göstermektedir. Bu dostluk bağları, yeni açılan fahri konsolosluk sayesinde daha da derinleşecek." dedi.

Moldova Büyükelçisi'nin Açıklamaları

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Kapadokya gibi önemli bir turizm merkezinde fahri konsolosluk açmanın kendileri için büyük bir değer taşıdığını belirtti. Croitor, "Moldova'dan her yıl Türkiye'ye 300 bin turist gelmektedir. Konsolosluğun açılması ile birlikte bu sayının artmasını umuyoruz." dedi.

Fahri Konsolos'un Mesajı

Moldova'nın yeni fahri konsolosu Uğurhan Şaşmaz ise, Türkiye ve Moldova'nın karşılıklı saygı ve işbirliği çerçevesinde sağlam ilişkiler geliştirdiğini vurguladı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin hızla büyüdüğünü kaydeden Şaşmaz, işbirliğini artırmak için birçok çalışma yürüteceklerini söyledi.

Etkinlik Sonrası Performans

Açılış programı, Moldova yöresel dans ekibinin gösterisi ile devam etti ve konuklardan büyük beğeni topladı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz konuşma yaptı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz konuşma yaptı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz konuşma yaptı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz konuşma yaptı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz konuşma yaptı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz konuşma yaptı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz konuşma yaptı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz konuşma yaptı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz konuşma yaptı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz konuşma yaptı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Programda, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz konuşma yaptı.