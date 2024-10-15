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Moskova'daki Otomobil Patlaması: 3 Yaralı

Moskova'da bir otomobilde patlama meydana geldi, 3 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 10:11
Moskova'daki Otomobil Patlaması: 3 Yaralı

Moskova'da Patlama Olayı

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan üzücü bir olayda, bir otomobile yerleştirilen bombanın patlaması sonucunda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olayın Detayları

Patlama, Moskova'nın güneybatısında bulunan bir bölgede meydana geldi. Rusya Soruşturma Komitesi yaptığı açıklamada, bir otomobilin altına yerleştirilen bombanın infilak ettiğini duyurdu. Olay sonucunda yaralananlar arasında bir çocuk da bulunuyor.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Yetkililer, patlamanın nedenini ve arkasındaki kişileri tespit etmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Yaralıların Durumu

Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi; ancak yetkililer, durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

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