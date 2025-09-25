Moskova Hükümet Bakanı Sergey Çeremin Antalya Valisi Hulusi Şahin'i Ziyaret Etti

Moskova Hükümet Bakanı ve Dış, Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkanı Sergey Çeremin, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Vali Şahin'in Değerlendirmesi

Hulusi Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada Antalya'nın bereketli toprakları, güçlü tarımsal üretim kapasitesi, turizm potansiyeli ve gelişen ticaret altyapısı ile öne çıktığını vurguladı. Şahin, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin cumhurbaşkanları nezdinde güçlü bir zemine sahip olduğunu belirterek, “Bu ilişkilerin karşılıklı ziyaretler, yatırımlar ve ortak projelerle daha da güçleneceğine inanıyorum.” dedi.

Çeremin'in Mesajı ve Görüşme Konuları

Sergey Çeremin de Antalya'nın sadece Türkiye için değil bölge ülkeleri açısından da önemli bir merkez olduğuna dikkat çekti ve Moskova ile Antalya arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Görüşmede tarım, turizm ve ticaret alanlarındaki işbirliği imkanları ele alındı. Tarım ürünleri ticaretinde karşılıklı kolaylıklar sağlanması, turizmde ortak tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi ve sanayi odaları arasında işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılar

Ziyarette yer alanlar arasında Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek, Tarım İl Müdürü Fırat Erkal, Moskova Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Departmanı Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Anastasia Sibileva, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Platonov ve Moskova Güney İdari Bölgesi Valiliği Özel Kalem Müdürü Aleksey Eroşin yer aldı.

Moskova Hükümet Bakanı ve Dış, Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkanı Sergey Çeremin (solda), Antalya Valisi Hulusi Şahin'i (sağda) ziyaret etti.