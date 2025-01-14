Moskova Konser Salonu Saldırısında 27 Şüpheli Tespit Edildi

Moskova'daki terör saldırısında 27 şüpheli bulundu. Saldırıda 114 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 22:58
Moskova Konser Salonu Saldırısında 27 Şüpheli Tespit Edildi

Moskova'daki Terör Saldırısında Şüpheliler Artıyor

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda geçen yıl meydana gelen terör saldırısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bastrıkin, bu saldırıda 114 kişinin hayatını kaybettiğini ve soruşturma dosyasında toplam 27 şüpheli bulunduğunu duyurdu. Bu bilgiler, olay sonrası sürecin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Terör Saldırısının İncelenmesi

Saldırının organizasyonu, hazırlanması ve finansmanı konularında da araştırmalar sürdüğünü belirten Bastrıkin, şüpheliler arasında finansal bağlantılar tespit edildiğini ifade etti. Bu durum, işin arka planında daha geniş bir yapılanma olabileceğine işaret ediyor.

Saldırıya Dair Detaylar

Moskova'daki terör saldırısı, 22 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla konser salonunda rastgele ateş açtığı görülmüştü. Bu faciadan sonra yapılan soruşturmalar kapsamında 12 kişinin tutuklandığı bilgisi sızdırılmıştı.

Olayın ardından, Rusya genelinde güvenlik önlemlerinin arttırılması ve terörizme karşı daha kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi gerektiği üzerinde durulmakta.

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