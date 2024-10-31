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Mozambik Seçimleri Sonrası Protestolar: 10 Ölü

Mozambik'teki seçim sonrası protestolarda 10 kişi hayatını kaybetti ve 63 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 14:04
Mozambik Seçimleri Sonrası Protestolar: 10 Ölü

Mozambik Seçimlerinin Ardından Yaşananlar

Mozambik'te 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO) adayı Daniel Chapo zafer elde etti. Chapo, oyların %71'ini alarak birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisi adayı Venancio Mondlane %20 oy oranında kaldı.

Protestolar ve Sonuçları

Seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet, taraftarlarını grev ve protesto düzenlemeye çağırdı. Bu süreçte, 18 ila 26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen protestolar sırasında, 10 kişi hayatını kaybetti ve 63 kişi yaralandı. Mozambik Tabipler Birliği ve Mozambik Sağlık Çalışanları Derneği ortak bir açıklamada, bu ölümlerin güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucunda meydana geldiğini bildirdi.

Uluslararası Tepkiler

Olaylarda, Mondlane’nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisi avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe 18 Ekim'de başkent Maputo'da vurularak hayatını kaybetti. Bu duruma yönelik Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, 21 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada derin endişe duyduğunu dile getirerek, yaşanan benzeri olayları kınadı.

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