MSB: 49 Suriyeli Öğrenci Harp Okullarında Eğitime Başlıyor

Basın Bilgilendirme Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Aktürk, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutlayarak şehit ve ebediyete intikal eden gazileri rahmetle andı ve Anıtkabir ziyaretçi sayısının 1 milyon 125 bin 311 olduğunu bildirdi.

Suriye ile Ortak Eğitim ve Danışmanlık

Aktürk, Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik yürütülen yakın işbirliği kapsamında imzalanan "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" çerçevesinde 49 Suriyeli öğrencinin (10 Kara, 18 Deniz, 21 Hava) Harp Okullarında yarın eğitime başlamasının planlandığını açıkladı.

Terörle Mücadele

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'ye yönelik tehdit unsurlarına karşı mücadelesinin sürdüğünü vurgulayan Aktürk, son bir haftada 7 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu belirtti. Sınır ötesi ve sınırlar içindeki arama-tarama, mağara ve sığınak tespit ve imha çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Aktürk, Tel Rıfat ve Menbiç'te imha edilen 6 kilometre tünelle birlikte Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 708 kilometreye ulaştığını bildirdi.

Hudut Güvenliği

Hudutlarda alınan tedbirlere değinen Aktürk, hafta boyunca sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 181 şahsın yakalandığını (bunlardan 3'ü terör örgütü mensubu) ve 881 şahsın hududu geçemeden engellendiğini söyledi. Yılbaşından bu yana yakalananların sayısının 8 bin 205, hududu geçemeden engellenenlerin sayısının ise 55 bin 600 olduğunu aktardı. Hudut birliklerinin faaliyetlerinde Van hudut hattında 122 kilo 688 gram uyuşturucu, Hakkari hudut hattında ise 36 kilo 18 gram sarma altın ele geçirildiği kaydedildi.

Bölgesel ve Küresel Katkılar

MSB, TSK'nın bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara katkı sağladığını belirterek, Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarında 29 ülkeden 696 harp okulu ve 241 astsubay MYO öğrencisinin eğitim gördüğünü hatırlattı. Bu çerçevede Suriye ile ortak eğitim programının yürütüldüğünü ve daha önce aktarılan 49 Suriyeli öğrencinin Harp Okullarında eğitime başlayacağının tekrar vurgulandığını belirtti.

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler

Aktürk, Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları'nın 2025 ikinci turunun 23 Ekim'de İzmir'de yapıldığını, toplantıda 2025 faaliyetlerinin gözden geçirildiğini ve 2026 uygulama planının ele alındığını bildirdi.

İsrail ve Gazze

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını değerlendiren Aktürk, bu saldırıların ateşkesi açık biçimde ihlal ettiğini söyledi. Aktürk, ateşkes anlaşmasının tam uygulanmasının ve İsrail'in anlaşmaya uymasının bölgedeki huzur ve güvenin yeniden sağlanması için elzem olduğunu vurguladı ve ülkemizin Gazze'de kalıcı, adil ve kapsamlı barışın sağlanmasına katkı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Eğitim, Tatbikat ve Donanım

TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerine ilişkin açıklamada Aktürk, planlanan tatbikatlar ve ziyaretlerle ilgili bilgileri paylaştı: 2-9 Kasım Özbekistan'da Türkiye-Özbekistan Command Exercise, 3-14 Kasım Birleşik Krallık'ta Dynamic Master ve Çanakkale'de Yıldırım Seferberlik 2025 tatbikatları. Ayrıca çeşitli deniz görevleri ve liman ziyaretleri tarihlerine göre duyuruldu. Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından modernize edilen M60T tanklarının muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığını, MKE tarafından çeşitli silah ve mühimmat teslimatlarının gerçekleştirildiğini ve ASFAT ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilen Pakistan MİLGEM projesinin ikinci gemisi KHAIBAR'ın atış testlerinin 23 Ekim'de başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Personel ve Askeri Öğrenci Temini

Personel temin süreçleriyle ilgili bilgi veren Aktürk, 2025 Yılı Muvazzaf Subay Temini başvurularının 14 Ekim'de başladığını ve 2 Kasım'da sona ereceğini, 2025 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini başvurularının ise 27 Ekim'de başlayıp 9 Kasım'da sona ereceğini belirtti.

Kapanış

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkeye yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kararlı mücadeleyi sürdüreceğini ve Türkiye'nin caydırıcı gücünü muhafaza ederek vatanın bölünmez bütünlüğü ve milli birlik güvenliğinin teminatı olmaya devam edeceğini söyledi.

