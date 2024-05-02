MSB açıkladı: “Son 4 ayda 845 terörist etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 4 ay içerisine Suriye ve Irak’ta gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, toplam 845 teröristin etkisiz hale getirilmiş olduğu bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

MSB’den yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde 43, Ocak ayından bugüne kadar ise 845 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada verilen detaya göre, operasyonlarda Irak’ta 376, Suriye’nin kuzeyinde ise 469 öldürüldü.

Ayrıca MSB tarafından, son bir haftada yasadışı yollarla ülke sınırlarından geçmeye çalışan 364 şüphelinin de yakalanmış olduğu, 2 bin 264 şüphelinin de sınırı geçmeden engellendiği bilgisi verildi.