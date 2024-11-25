MSB: Irak'ın Kuzeyinde 10 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

MSB, Irak’ın kuzeyinde, Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu operasyonların, terörle mücadele kapsamında önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

Terörle Mücadele Sürüyor

Gerçekleştirilen operasyonların arkasındaki stratejinin, terör örgütünün etkisini azaltmak ve bölgedeki güvenliği sağlamak amacı taşıdığı vurgulandı. Bakanlık, güvenlik güçlerinin kararlılıkla mücadeleye devam edeceğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.