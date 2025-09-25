MSB: SDG'nin Münbiç ve Halep Saldırıları Mutabakatı İhlal Etti

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Suriye'deki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Münbiç ve Halep saldırıları

"Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine yönelik saldırılar, SDG terör örgütünün, 10 Mart 2025'te Suriye Hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur."

Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarı ve bölgemizin huzuru için Suriye hükümetiyle başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere yakın işbirliğini sürdürmeye ve "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesini desteklemeye kararlı olduğunu vurguladı.

Komutan ziyaretleri

"Suriye'de kurulan yeni hükümetin savunma ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi için kara, deniz, hava ayrımı gözetmeksizin her türlü desteği sağlayacağımızı ifade etmiştik. Ağustos ayında imzaladığımız Mutabakat Muhtırası ile karşılıklı ziyaretler ivme kazandı. Eğitim ve ziyaretler karşılıklı olarak devam edecek. Komutanların ziyaretleri de bu kapsamda gerçekleştiriliyor."

Dostluk Denizi Tatbikatı

"Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde istikrar üretmeye çalışan, barış üretmeye çalışan tek ülke ve bütün çalışmalarını bu minvalde sürdürüyor. Bizim Mısır ve Libya ile yaptığımız faaliyetler, üçüncü ülkeleri hedef almıyor. Kazan kazan formülü ile ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki Akdeniz, barış denizi olsun."

Hatay'daki soruşturma iddiaları

"Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye amacıyla servis edilen ve gerçeği yansıtmayan bu tür haberler, maksadını aşan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedelemeye yönelik kasıtlı bir algı oluşturma çabasının ürünüdür. Söz konusu olay, kamuoyuna yansıtıldığı gibi çocuklara su verilmesiyle ilgili değil, disiplin anlayışıyla bağdaşmayan ve konusu askeri suç kapsamına giren davranışlarla ilgilidir."

Bakanlık kaynakları ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan tüm personelin insani değerleri önceleyen bir anlayışla hareket ettiğinin bilinen bir gerçek olduğunu, olayların disiplin çerçevesinde değerlendirildiğini ve işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. "Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız, eksik veya çarpıtılmış bilgiye dayalı haber ve yorumlara itibar edilmemesi; resmi açıklamaların esas alınması önem arz etmektedir."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İstanbul'daki Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG İstanbul Fırkateyni'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.