MSB: Suriye'de Terör Örgütlerine Yer Yok

MSB'den Suriye Açıklamaları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'de terör örgütlerine yer olmadığını vurgulayan bir basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. MSB temsilcileri, bu duruma yeni Suriye yönetimi ile Türkiye'nin kesinlikle müsaade etmeyeceğinin altını çizdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Destekleri

Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye yönelik yeni dönemde sağlayacağı destekler üzerine sorular yanıtlandı. MSB kaynakları, "Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Suriye'deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında iki ülke arasında stratejik ilişkiler kurulması ve işbirlikleri tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşüyoruz" ifadesini kullandı.

Görüşmelerin ardından ihtiyaçların tespit edilerek gerekli desteklerin verileceği bilgisi paylaşıldı. Savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin bölgesel barış ve huzur açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

İdlib Gözlem Noktaları

İdlib bölgesindeki gözlem noktalarının durumuna ilişkin soruya ise, "Bölgede sürekli yeni gelişmeler olmakta ve bunlar dikkatle izleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu gelişmelere göre planlarını güncellemektedir. Kuvvet kaydırılması ve diğer tedbirler buna göre alınmaktadır" yanıtı verildi.

Fırat'ın Doğusundaki Durum

Fırat'ın doğusundaki gelişmelere de değinen MSB kaynakları, SMO ile terör örgütleri arasındaki çatışmaların devam ettiğini belirtti. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği için muhataplarla işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Türkiye'nin Suriye'de 'az laf, çok iş' prensibiyle hareket ettiğine dikkat çekilerek, terör örgütlerine yer olmadığının bir kez daha altı çizildi.