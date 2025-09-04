DOLAR
41,18 -0,01%
EURO
48,11 -0,07%
ALTIN
4.690,36 0,51%
BITCOIN
4.558.742,41 1,3%

MSPO Kielce'de Elbit Systems Standına Kırmızı Boya Protestosu

MSPO Kielce fuarında aktivistler Elbit Systems standına kırmızı boya attı; iki kişi gözaltına alındı, protestocular İsrailli şirketlerin katılımını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:34
MSPO Kielce'de Elbit Systems Standına Kırmızı Boya Protestosu

MSPO Kielce'de Elbit Systems standına kırmızı boya atıldı

Polonyalı aktivistler İsrailli savunma şirketini protesto etti

Polonya'nın MSPO Kielce kentinde düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (MSPO) İsrailli savunma şirketi Elbit Systemsin standına kırmızı boya atıldı. Olay, fuarın bu yılki 33'üncü edisyonu kapsamında gerçekleşti.

Polonya kamu yayıncısı TVP World'ün aktardığı görüntülerde, aktivistlerin Elbit Systems standına kırmızı boya fırlattığı ve Filistin sloganları attığı görüldü.

Görüntülerin ardından polis, olayla ilgili olarak Poznan'dan 21 yaşındaki bir kadın ile Varşova'dan 26 yaşındaki bir erkeği gözaltına aldı.

Protestocuların tepkisi, fuarın düzenlendiği 2-5 Eylül tarihleri arasında İsrailli şirketlerin MSPO'ya katılımına yönelik olarak gösterildi.

MSPO, Polonya'nın önde gelen savunma sanayi fuarlarından biri olarak biliniyor ve bu yıl da sektörden birçok firma etkinlikte yer alıyor.

Yetkili makamlar ve fuar organizatörlerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti
2
Google servislerine erişim sorunu: Türkiye dahil birçok ülke etkilendi
3
Türkiye'nin Plastik Kirliliğiyle Mücadelesi: 44 Eylemlik Yol Haritası
4
Google Kesintisi: Sayan'dan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne Rapor Talebi
5
Gazze'de 3. Yıl: 785 Bin Öğrenci Eğitimden Mahrum
6
Bartın'da Deniz Kirliliği: VOLGA-DON 5021'in Şirketine 10 milyon 918 bin 908 TL Ceza
7
Giresun (Tirebolu) Silahlı Kavgada 1 Şüpheli Daha Tutuklandı

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor