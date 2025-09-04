MSPO Kielce'de Elbit Systems Standına Kırmızı Boya Protestosu

MSPO Kielce'de Elbit Systems standına kırmızı boya atıldı

Polonyalı aktivistler İsrailli savunma şirketini protesto etti

Polonya'nın MSPO Kielce kentinde düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (MSPO) İsrailli savunma şirketi Elbit Systemsin standına kırmızı boya atıldı. Olay, fuarın bu yılki 33'üncü edisyonu kapsamında gerçekleşti.

Polonya kamu yayıncısı TVP World'ün aktardığı görüntülerde, aktivistlerin Elbit Systems standına kırmızı boya fırlattığı ve Filistin sloganları attığı görüldü.

Görüntülerin ardından polis, olayla ilgili olarak Poznan'dan 21 yaşındaki bir kadın ile Varşova'dan 26 yaşındaki bir erkeği gözaltına aldı.

Protestocuların tepkisi, fuarın düzenlendiği 2-5 Eylül tarihleri arasında İsrailli şirketlerin MSPO'ya katılımına yönelik olarak gösterildi.

MSPO, Polonya'nın önde gelen savunma sanayi fuarlarından biri olarak biliniyor ve bu yıl da sektörden birçok firma etkinlikte yer alıyor.

Yetkili makamlar ve fuar organizatörlerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.