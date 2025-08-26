Mücahit Birinci'ye adli kontrol talebi: İBB yolsuzluk soruşturması

Soruşturmanın kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımları sonrasında, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğine dair iddialar hakkında resen başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

İfade ve sevk

Soruşturma kapsamında bugün şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılan Birinci, İstanbul Adliyesi'ne gelerek Özel Suçlar Soruşturma Bürosunda ifadesi alındı. Alınan ifade sonrasında Birinci, yurt dışı çıkış yasağı ve imza atmak şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Birinci'nin hakimlikteki işlemleri devam ediyor.

Basına açıklama

Adliyedeki basın mensuplarının soruları üzerine Birinci, şunları söyledi:

"Avukatlık mesleğini ifa etmekten başka hiçbir şey yapmadım. Bütün avukatların hakkını, hukukunu ben savunacağım. Çünkü biz kimden vekalet alacağımıza ilişkin karar verirken talimat almayız. Kimse bizim hiyerarşik üstümüz değildir. Mesleği ifa ettiğim için garip bir durumla karşı karşıyayım. İşin o garip kısmı tamamen siyasi bir komplodur."

Soruşturma ve hakimlik işlemleriyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.