Mudanya'da İki Cip Çarpıştı: 5 Yaralı, 1'i Ağır

Bursa Mudanya'da iki cipin kavşakta çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı; kemeri takılı pusetteki bebek yara almadı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 19:42
Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, 16 BK 462 plakalı arazi tipi araç Sanayi Caddesi'nden İstasyon Caddesi istikametine seyir halindeyken kavşakta 16 TG 388 plakalı araçla çarpıştı.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada 16 TG 388 plakalı araçtaki sürücü M.M., diğer araçtaki sürücü B.A. ile ismi öğrenilemeyen iki yolcu hafif şekilde; ismi öğrenilemeyen bir kişi ise ağır şekilde yaralandı. Kazada kemeri takılı pusetteki bebek şans eseri yara almadan kurtuldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

