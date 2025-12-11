Mudanya'da İki Cip Çarpıştı: 5 Yaralı, 1'i Ağır

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, 16 BK 462 plakalı arazi tipi araç Sanayi Caddesi'nden İstasyon Caddesi istikametine seyir halindeyken kavşakta 16 TG 388 plakalı araçla çarpıştı.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada 16 TG 388 plakalı araçtaki sürücü M.M., diğer araçtaki sürücü B.A. ile ismi öğrenilemeyen iki yolcu hafif şekilde; ismi öğrenilemeyen bir kişi ise ağır şekilde yaralandı. Kazada kemeri takılı pusetteki bebek şans eseri yara almadan kurtuldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

