Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıl Dönümü: Demokratik Türkiye Vurgusu

Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıl Dönümü Kutlaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıl dönümü kutlamasında konuştu. Kutlama, Mütareke Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Demokratik Türkiye Arayışı

Özel, burada yaptığı konuşmada, "Gerçek demokratik bir Türkiye'yi yeniden kurmak istiyoruz. Bütün ümidimiz, bütün yaklaşımımız buna dairdir" dedi. Ayrıca, 11 Ekim 1922'de imzalanan mütarekenin tarihi önemine vurgu yaptı.

Konuşmasına devam eden Özel, Mudanya'daki diplomatik başarının, Lozan görüşmeleri için İsmet İnönü'ye güç sağladığını belirtti. İsmet Paşa'nın Lozan'da karşılaştığı zorlukları ve mücadele azmini aktardı.

İzlenimler ve Dersler

Özel, Türkiye'nin demokrasiye ulaşması için çok partili hayata geçişin zorluklarını ve başarılarını hatırlattı. 1950'deki seçimlerin millet iradesinin önemini ortaya koyduğunu vurgulayarak, "İktidarlar değişebilir; ancak kalıcı olan millet iradesidir" ifadesini kullandı.

Sosyal Birlik ve Barış Mesajı

Özgür Özel, "Türkiye ittifakı, kimsenin mezhebine ya da etnik kökenine bakmadan, ülkemizin bütün demokratlarını kucaklar" dedi. Bu bağlamda, barış ve demokrasi ekseninde mesajını yeniden vurguladı.

Kürsüde yaptığı konuşmasında, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da katılımcılara hitap etti. İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan da Mudanya Mütarekesi'nin tarihi süreci hakkında bilgi verdi.

Ödül Töreni ve Tiyatro Gösterimi

Özel, Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü'nü Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’e takdim etti. Tören sırasında, mütarekeyi anlatan bir tiyatro oyunu da sergilendi.

Özel ayrıca, Mudanya Mütareke Evi Müzesi'ni ziyaret ederken, denize zeytin dallarından bir çelenk bıraktı. Katılımcılar arasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve eski genel başkanlardan Murat Karayalçın yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından Mütareke Meydanı'nda düzenlenen Mudanya Mütarekesi 102'nci Yıl Dönümü Kutlama Töreni'ne katıldı. Özel, burada konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından Mütareke Meydanı'nda düzenlenen Mudanya Mütarekesi 102'nci Yıl Dönümü Kutlama Töreni'ne katıldı. Özel, burada konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından Mütareke Meydanı'nda düzenlenen Mudanya Mütarekesi 102'nci Yıl Dönümü Kutlama Töreni'ne katıldı. Özel, burada konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından Mütareke Meydanı'nda düzenlenen Mudanya Mütarekesi 102'nci Yıl Dönümü Kutlama Töreni'ne katıldı. Özel, burada konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından Mütareke Meydanı'nda düzenlenen Mudanya Mütarekesi 102'nci Yıl Dönümü Kutlama Töreni'ne katıldı. Özel, burada konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından Mütareke Meydanı'nda düzenlenen Mudanya Mütarekesi 102'nci Yıl Dönümü Kutlama Töreni'ne katıldı. Özel, burada konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından Mütareke Meydanı'nda düzenlenen Mudanya Mütarekesi 102'nci Yıl Dönümü Kutlama Töreni'ne katıldı. Özel, burada konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından Mütareke Meydanı'nda düzenlenen Mudanya Mütarekesi 102'nci Yıl Dönümü Kutlama Töreni'ne katıldı. Özel, burada konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından Mütareke Meydanı'nda düzenlenen Mudanya Mütarekesi 102'nci Yıl Dönümü Kutlama Töreni'ne katıldı. Özel, burada konuşma yaptı.