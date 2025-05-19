Muğla'da 19 Mayıs Coşkusu: Teknelerde Bando Takımı Eşliğinde Kutlama

Muğla'nın Ortaca İlçesinde 19 Mayıs Kutlaması

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, teknelerde bando takımı eşliğinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Ortaca Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Dalyan Kanalı üzerinde gerçekleştirildi.

Katılım Yoğundu

Etkinliğe yaklaşık 200 kişi katılım gösterdi. Teknelerde bando takımı eşliğinde düzenlenen tören geçişine İlçe Jandarma Komutanlığı, Dalyan Karakol Komutanlığı ve Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri de destek verdi.

Geçiş Sırasında Bayraklar Dalgalandı

Geçiş esnasında, grubun Kaunos Kaya Mezarları önünden geçişi sırasında kıyıda toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları sallayarak coşkuya katıldı.

Protokol Üyeleri de Etkinlikte

Kutlama programına Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Hüsnü Sarı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen de katıldı. Bu özel gün, gençlerin anısına ve Atatürk'ün mirasına olan saygının bir göstergesi olarak kutlandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, teknelerde bando takımı eşliğinde kutlandı. Ortaca Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Dalyan Kanalı'nda organize edilen etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı. Teknelerde bando takımı eşliğinde tören geçişi yapan gruba, İlçe Jandarma Komutanlığı, Dalyan Karakol Komutanlığı ve Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri de eşlik etti. Grubun, Kaunos Kaya Mezarları önünden geçişi sırasında kıyıdaki vatandaşlar Türk bayrakları salladı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, teknelerde bando takımı eşliğinde kutlandı. Ortaca Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Dalyan Kanalı'nda organize edilen etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı. Teknelerde bando takımı eşliğinde tören geçişi yapan gruba, İlçe Jandarma Komutanlığı, Dalyan Karakol Komutanlığı ve Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri de eşlik etti. Grubun, Kaunos Kaya Mezarları önünden geçişi sırasında kıyıdaki vatandaşlar Türk bayrakları salladı.