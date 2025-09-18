Muğla'da 56 Düzensiz Göçmen Yelkenlide Yakalandı, 4 Şüpheli Gözaltında

Muğla'da 56 Düzensiz Göçmen Yelkenlide Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı ve bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

Olayın Detayları

Ekipler, hareket halindeki yelkenli teknede 29'u çocuk olmak üzere 56 düzensiz göçmen yakaladı. Olayla ilgili bilgiler Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından duyuruldu.

İşlem ve Gözaltılar

Yürütülen takip ve soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ile müştereken yapılan çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli karada gözaltına alındı.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.