Muğla'da 56 Düzensiz Göçmen Yelkenlide Yakalandı, 4 Şüpheli Gözaltında

Muğla Milas açıklarında yelkenli teknede 29'u çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı; göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 19:01
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı ve bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

Olayın Detayları

Ekipler, hareket halindeki yelkenli teknede 29'u çocuk olmak üzere 56 düzensiz göçmen yakaladı. Olayla ilgili bilgiler Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından duyuruldu.

İşlem ve Gözaltılar

Yürütülen takip ve soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ile müştereken yapılan çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli karada gözaltına alındı.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

