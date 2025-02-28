Muğla'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı: Halilbey Bulvarı'ndaki Sıcak Gelişme

Muğla'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Halilbey Bulvarı'nda meydana gelen silahlı kavga sonucunda hayatını kaybeden Fatih Cura ile ilgili olarak gözaltına alınan zanlı M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Olayın Detayları

Dün, Halilbey Bulvarı'ndaki bir işletmenin önünde, daha önce arasında husumet bulunduğu öğrenilen M.S. ve Fatih Cura tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S., yanında getirdiği silahla Cura'ya birkaç el ateş etti ve olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Fatih Cura, Özel İzan Sağlık Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından M.S. hızla yakalanarak gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Gözaltı sürecinin ardından M.S., adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklama kararı verildi. Olayın ardından soruşturma devam ediyor.