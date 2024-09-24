Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: Kurtarılanlar ve Gözaltılar

Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, denizden yapılan bir dizi operasyon ile toplam 16 düzensiz göçmen kurtarıldı ve 113 göçmen yakalandı. Operasyonlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir.

Kurtarılanlar Arasında Çocuklar da Var

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesine göre, ilk olarak, ilçe açıklarında bir can salında bulunan 16 düzensiz göçmenin olduğu bilgisi alındı. Hızla olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bu göçmenleri kurtarmayı başardı. Kurtarılan 16 düzensiz göçmenin 3'ü çocuk olarak kaydedildi.

İkincil Operasyon: Yelkenli Teknede 113 Göçmen

Bir süre sonra, bölgeden alınan yeni bir ihbar ile yelkenli bir tekne içinde başka bir grup düzensiz göçmenin olduğu bildirildi. Yardım için gönderilen diğer Sahil Güvenlik botu, İtalya rotası üzerinde durdurulan bu yelkenli teknede 32'si çocuk olmak üzere toplam 113 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçısı oldukları şüphesiyle iki kişiyi yakaladı. Yakalanan iki şüpheli, ilgili birimler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına Alınanlar ve Düzensiz Göçmenlerin Durumu

Sahildeki göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Bu tür operasyonların, deniz güvenliği ve insan kaçakçılığı ile mücadele açısından büyük önem taşıdığı vurgulanmaktadır.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, 113 göçmen yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, 113 göçmen yakalandı.