DOLAR
34,11 0,03%
EURO
38,17 -0,5%
ALTIN
2.921,22 -1,3%
BITCOIN
2.188.522,23 -1,21%

Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: Kurtarılanlar ve Gözaltılar

Muğla açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, 113 göçmen yakalandı. İki kişi gözaltında.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 23:18
Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: Kurtarılanlar ve Gözaltılar

Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, denizden yapılan bir dizi operasyon ile toplam 16 düzensiz göçmen kurtarıldı ve 113 göçmen yakalandı. Operasyonlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir.

Kurtarılanlar Arasında Çocuklar da Var

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesine göre, ilk olarak, ilçe açıklarında bir can salında bulunan 16 düzensiz göçmenin olduğu bilgisi alındı. Hızla olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bu göçmenleri kurtarmayı başardı. Kurtarılan 16 düzensiz göçmenin 3'ü çocuk olarak kaydedildi.

İkincil Operasyon: Yelkenli Teknede 113 Göçmen

Bir süre sonra, bölgeden alınan yeni bir ihbar ile yelkenli bir tekne içinde başka bir grup düzensiz göçmenin olduğu bildirildi. Yardım için gönderilen diğer Sahil Güvenlik botu, İtalya rotası üzerinde durdurulan bu yelkenli teknede 32'si çocuk olmak üzere toplam 113 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçısı oldukları şüphesiyle iki kişiyi yakaladı. Yakalanan iki şüpheli, ilgili birimler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına Alınanlar ve Düzensiz Göçmenlerin Durumu

Sahildeki göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Bu tür operasyonların, deniz güvenliği ve insan kaçakçılığı ile mücadele açısından büyük önem taşıdığı vurgulanmaktadır.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 16 düzensiz göçmen...

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, 113 göçmen yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 16 düzensiz göçmen...

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, 113 göçmen yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in 79. BM Genel Kurulundaki Çarpıcı Açıklamaları
2
Buika Türkiye’de Müzikseverlerle Buluştu
3
Lübnan'daki Göç Hareketleri: İsrail Bombardımanı Sonrası Güvenli Bölgelere Kaçış
4
Uşak'ta Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
5
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile Görüşerek Normalleşme Sürecini Destekledi
7
Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: Kurtarılanlar ve Gözaltılar

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı