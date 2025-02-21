Muğla'da Nesli Tehlike Altındaki Karakulak Aracın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan karakulak, bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:54
Muğla'da Nesli Tehlike Altındaki Karakulak Aracın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Muğla'da Karakulak Kazası: Nesli Tehlikede

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan karakulak, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Muğla-Fethiye kara yolu İnlice mevkisinde gerçekleşti.

Belirtilen alanda yabani bir kedi ölüsünün olduğu bilgisi üzerine Fethiye Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şefliği ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda hayvanın yolda aracın çarpmasıyla öldüğü belirlendi.

Biyolojik Çeşitlilik Uzmanı İnceleme Yaptı

Olayın ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasin İlemin, incelemelerde bulundu. DKMP tarafından yürütülen Karakulak Tür Koruma Eylem Planı kapsamında karakulaktan doku ve DNA örnekleri alındığı da belirtildi.

Karakulakların Dünya Sayısındaki Düşüş

Yapılan açıklamalarda, Muğla'da karakulakların ölüm sebeplerinin başında araç çarpmalarının olduğu vurgulandı. İlemin, ölen karakulağın 8-9 yaşlarında erişkin bir erkek olduğunu ve bölgedeki beton bariyerlerin yaban hayvanlarının geçişlerini zorlaştırarak ezilmelerine neden olduğunu açıkladı.

Türkiye'deki karakulak popülasyonunun en fazla bulunduğu ilin Muğla olduğunu belirten İlemin, Seydikemer Yaylası gibi farklı noktalarda ekosistem geçiş alanlarının planlanması gerektiğini savundu. Bu konuda Muğla DKMP Müdürlüğü, Karayolları ve üniversite arasında çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

İlemin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Karakulak Tür Koruma Eylem Planı ile ekosistem geçiş noktalarının belirlenmesinin karakulakları korumak için önemli bir adım olacağını ifade etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan karakulak, kara yolunda aracın...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan karakulak, kara yolunda aracın çarpması sonucu öldü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasin İlemin, hayvan üzerinde incelemelerde bulundu. DKMP tarafından yürütülen "Karakulak Tür Koruma Eylem Planı" kapsamında karakulaktan doku ve DNA örnekleri alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan karakulak, kara yolunda aracın...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan karakulak, kara yolunda aracın çarpması sonucu öldü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasin İlemin, hayvan üzerinde incelemelerde bulundu. DKMP tarafından yürütülen "Karakulak Tür Koruma Eylem Planı" kapsamında karakulaktan doku ve DNA örnekleri alındı.

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