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Muğla'da Terk Edilen Bebek Olayında İki Zanlı Tutuklandı

Fethiye'de ormanda terk edilen bebekle ilgili 2 kişi gözaltına alındı, ardından tutuklandı. Bebek sağlıkta koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 15:56
Muğla'da Terk Edilen Bebek Olayında İki Zanlı Tutuklandı

Muğla'da Bebeğin Ormana Terk Edilmesinde Gelişmeler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda terk edilen bir bebekle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli S.M. ve R.S. isimli iki kişi tutuklandı.

Adli Süreç ve Tutuklamalar

Mesire alanının yakınına düşen durumu değerlendiren Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir bebek buldukları ihbarı üzerine harekete geçti. Gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından sorgulanan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bebeğin, anne ve babası olduğu belirtilen zanlıların bırakma eyleminin ardından Devlet'in koruması altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın Gelişimi

Olay, 6 Eylül tarihinde Karaçulha Mahallesi yakınlarındaki Kayıkseki Mesire Alanı'nın üst kısmındaki ormanlık alanda ortaya çıktı. İki kişi, duydukları seslerle çalıların içine terk edilmiş bir yeni doğmuş erkek bebek buldu. Hemen bölgedeki özel bir hastaneye götürülen bebek tedavi altına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunan erkek bebek, hastanede...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunan erkek bebek, hastanede tedaviye alındı.

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