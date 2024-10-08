Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda, 17 kişi gözaltına alındı. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti gerçekleştiren şahıslara yönelik belirlenen adreslerde operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında farklı miktarlarda uyuşturucu maddeler, ruhsatsız bir tabanca ve suçtan elde edildiği düşünülen bir miktar döviz ile toplam 38,200 lira ele geçirildi.

Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı ise adliyeye sevk edilerek yargı önüne çıkarıldı. Bu aşamada, 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyon, Muğla il sınırlarında uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı. Yapılan aramalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ile 38 bin 200 lira ele geçirildi.