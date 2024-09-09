Muğla'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Devam Ediyor

Muğla'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, iki gün önce ormanlık alanda meydana gelen yangına yönelik müdahale çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Denizova Mahallesi Sarnıç mevkisinde, cumartesi günü öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, belirli bölgelerde hala tütmeye devam etmekte.

Gece Boyu Süren Zorlu Mücadele

Yangın, gece boyunca Sarnıç ve Zeytinköy mahalleleri arasındaki Kartal Kanyonu'nun ulaşımın imkansız olduğu noktalarında zayıf bir şekilde etkili olmayı sürdürdü. Yer ekipleri, karadan ulaştıkları alanlarda hortumlarla müdahale ederken, karanın ulaşamadığı yerlerde ise gece görüşlü iki helikopter devreye alındı.

Hava Müdahalesi ile Yangına Yoğun Tepki

Sabah saatlerinin gelmesiyle birlikte, kanyon içindeki yanma ve tütmelere diğer hava araçlarının katılmasıyla müdahale yoğunlaştı. Başka alanlardaki alevlerin kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor ve yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.