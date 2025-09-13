Muğla Datça'da 74 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, Şüpheli Tutuklandı

Datça açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen 4 can salındaki 74 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı; bir şüpheli tutuklandı.