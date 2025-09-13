Muğla Datça'da 74 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, Şüpheli Tutuklandı

Muğla Datça'da 74 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Alaburun mevkisinde can sallarında bulunan düzensiz göçmenlere ilişkin ihbar üzerine Sahil Güvenlik botları bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen dört can salındaki toplam 74 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Gözaltı ve tutuklama
Can salındaki bir kişide, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Türk vatandaşı S.Y. (52) gözaltına alındı. Zanlının, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı ve 27 suçtan arandığı tespit edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.