Muğla Datça'da 74 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, Şüpheli Tutuklandı

Datça açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen 4 can salındaki 74 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı; bir şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 23:41
Muğla Datça'da 74 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, Şüpheli Tutuklandı

Muğla Datça'da 74 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Alaburun mevkisinde can sallarında bulunan düzensiz göçmenlere ilişkin ihbar üzerine Sahil Güvenlik botları bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen dört can salındaki toplam 74 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Gözaltı ve tutuklama

Can salındaki bir kişide, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Türk vatandaşı S.Y. (52) gözaltına alındı. Zanlının, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı ve 27 suçtan arandığı tespit edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti 14 Eylül 2025: Siyaset, Diplomasi ve Spor Öne Çıkıyor
2
İzmir Seferihisar'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
3
İsrail Ordusunun Asker İhtiyacı ve Ultra-Ortodoksların Rolü
4
Filistin'den Dünya’ya Çağrı: Gazze’deki Soykırımı Durdurmak İçin 'Daha Cesur Yöntemler' Gerekiyor
5
Londra'da Aşırı Sağ Eyleminde 26 Polis Yaralandı, 25 Gözaltı
6
Suriye Malula'da Geleneksel Haç Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye