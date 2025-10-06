Muğla-Fethiye'de Motosikletle Kepçe Çarpıştı: 28 Yaşındaki Sürücü Öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Mutlu C. (28) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 22:43
Muğla-Fethiye'de Motosikletle Kepçe Çarpıştı: 28 Yaşındaki Sürücü Öldü

Muğla-Fethiye'de motosiklet ile iş makinesi çarpışması: Sürücü hayatını kaybetti

Kaza Karagedik mevkiinde meydana geldi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet ile iş makinesi çarpıştı ve sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, Muğla-Fethiye kara yolu Karagedik mevkisinde gerçekleşti. 48 ARJ 208 plakalı motosikleti kullanan Hüseyin Mutlu C. (28), Kenan M.'nin kullandığı kepçe ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk kontrollerde, Hüseyin Mutlu C.'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

