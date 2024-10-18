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Muğla Orman Yangınlarına Mücadele Sürüyor

Muğla'daki orman yangınları için hava ve karadan müdahale devam ediyor. Şiddetli rüzgar ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 17:36
Muğla Orman Yangınlarına Mücadele Sürüyor

Muğla'daki Orman Yangınları ile Mücadele Devam Ediyor

Muğla'da Dalaman ve Menteşe ilçelerinde etkili olan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın, Menteşe Turnalı Mahallesi'nde sabaha karşı başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Müdahale için birçok ekip bölgeye sevk edildi.

Yangınla Mücadeleye Katılan Ekip Sayısı

Muğla Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamada, toplam 480 personel, 77 araç, 93 arazöz, 17 iş makinesi ve 12 hava aracı ile yangına müdahale edildiğini belirtti. Yangınların kontrol altına alınması için çevre illerden de destek talepleri yapıldı.

Ancak, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ekiplerin alevleri kontrol altına alma çabaları zorlanıyor. Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde dün akşam başlayan yangın da karadan ve havadan sürdürülüyor.

Mahalle Sakinlerinin Desteği

Bölge sakinleri söndürme çalışmalarına yönlendirilerek destek veriyor. Vali Akbıyık, bölgedeki yangınların elektrik kaynaklı olabileceğini düşündüklerini ancak konuya ilişkin araştırmaların devam ettiğini ifade etti.

Yangından etkilenen birçok yazlık ve yapının sahipleri büyük bir üzüntü yaşıyor. Akbıyık, mahalle sakinlerini ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Yerel Yöneticilerin İlgisi

Öte yandan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da yangınla etkilenen mahallelere giderek zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini iletti ve çalışmaları yerinde inceledi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi'nde sabaha karşı başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen...

Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi'nde sabaha karşı başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi'nde sabaha karşı başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen...

Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi'nde sabaha karşı başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi'nde sabaha karşı başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen...

Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi'nde sabaha karşı başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe'de yanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe'de yanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe'de yanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe'de yanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe'de yanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe'de yanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe'de yanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe'de yanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe'de yanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe'de yanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe'de yanan alanlarda incelemelerde bulundu.

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