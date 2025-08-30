Muğla Yatağan'da Zorunlu İniş Yapan Yangın Söndürme Uçağı Kaldırılıyor

Olayın Özeti

Aydın'daki orman yangınına müdahale etmek üzere havalanan yangın söndürme uçağı, dün Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi'ne tarlaya zorunlu iniş yaptı. Olayda uçakta bulunan 1 kişi ilk olarak sağlık ekipleri tarafından Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaldırma ve İnceleme Çalışmaları

Uçağın enkazının kaldırılması için Ankara'dan kaza kırım ekibi bölgeye intikal etti. Ekipler ilk incelemelerini yaparken, ters dönen uçak vinç yardımıyla düzeltildi. Kaza nedeniyle uçaktan ayrılan su tankları ve bazı parçalar vinçle alınarak kamyona yüklendi.

Uçağın bölgeden helikopter ile alınması bekleniyor ve çalışmalar bu doğrultuda sürdürüyor.

Sağlık Durumu

Olayda bulunan kişi daha sonra sağlık kontrolleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

