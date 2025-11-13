Muğlalı Gençler 'Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı' ile Bitlis ve Van’ı Keşfetti

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 'Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı' programıyla Muğla gençleri Bitlis ve Van’da tarihi ve doğal mirası yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:35
Muğlalı Gençler 'Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı' ile Bitlis ve Van’ı Keşfetti

Muğlalı Gençler 'Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı' ile Bitlis ve Van’ı Keşfetti

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen 'Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı' programı kapsamında, Muğla gençleri Doğu Anadolu’nun kadim merkezleri Bitlis ve Vanı ziyaret etti. Gençler, tarihin ve kültürün izlerini yerinde takip ederek bölgenin zengin mirasını keşfetme fırsatı buldu.

Program ve Katılımcılar

Gezide, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüna bağlı Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi bünyesindeki gençler yer aldı. Katılımcılar, program süresince alanında uzman rehberlerin eşliğinde kapsamlı tarih bilgilendirmesi aldı ve bölgenin kültürel dokusunu yakından gözlemledi.

Gezilen Noktalar ve Deneyim

Gençlerin keşif rotasında Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Kümbetler ve Harabe Şehir gibi tarihî alanlar ile Tatvan ve Van Gölü gibi doğal güzellikler yer aldı. Ziyaretler sırasında katılımcılar, bölgede hüküm sürmüş medeniyetlerin izlerini görme ve tarihî bilgiler edinme imkanı buldu.

GSBnin düzenlediği bu tür programlar, gençlerin tarih bilincini güçlendirmeyi ve farklı kültürel mirasları deneyimlemelerini amaçlıyor.

MUĞLALI GENÇLER MEDENİYET, TARİH VE KÜLTÜR KAMPI İLE BİTLİS VE VAN'I KEŞFETTİ

MUĞLALI GENÇLER MEDENİYET, TARİH VE KÜLTÜR KAMPI İLE BİTLİS VE VAN'I KEŞFETTİ

MUĞLALI GENÇLER MEDENİYET, TARİH VE KÜLTÜR KAMPI İLE BİTLİS VE VAN'I KEŞFETTİ

İLGİLİ HABERLER

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Besni'de Sağanak Yağış Etkili Oldu
2
Ali Boğa'nın ölümüne neden olan sürücü Veli K. tahliye edildi
3
Adıyaman Belediyesi'nden Barbaros Hayrettin ve Siteler'de Asfalt Atağı
4
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
5
Kocaeli Çayırova'da Ev Yangını: 2 Yaşındaki Ersin A. Hayatını Kaybetti
6
Şam Ulusal Müze’den 6 Roma Dönemi Heykel Çalındı
7
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Personellere Aile İçi İletişim Eğitimi

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de