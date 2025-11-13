Muğlalı Gençler 'Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı' ile Bitlis ve Van’ı Keşfetti

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen 'Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı' programı kapsamında, Muğla gençleri Doğu Anadolu’nun kadim merkezleri Bitlis ve Vanı ziyaret etti. Gençler, tarihin ve kültürün izlerini yerinde takip ederek bölgenin zengin mirasını keşfetme fırsatı buldu.

Program ve Katılımcılar

Gezide, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüna bağlı Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi bünyesindeki gençler yer aldı. Katılımcılar, program süresince alanında uzman rehberlerin eşliğinde kapsamlı tarih bilgilendirmesi aldı ve bölgenin kültürel dokusunu yakından gözlemledi.

Gezilen Noktalar ve Deneyim

Gençlerin keşif rotasında Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Kümbetler ve Harabe Şehir gibi tarihî alanlar ile Tatvan ve Van Gölü gibi doğal güzellikler yer aldı. Ziyaretler sırasında katılımcılar, bölgede hüküm sürmüş medeniyetlerin izlerini görme ve tarihî bilgiler edinme imkanı buldu.

GSBnin düzenlediği bu tür programlar, gençlerin tarih bilincini güçlendirmeyi ve farklı kültürel mirasları deneyimlemelerini amaçlıyor.

