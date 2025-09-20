Muhammed Dwedar Tokyo'da Filistin İçin Koştu: 'Kaybetmeyeceğim Bir Yarıştı'

FATİH EREL - Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Filistin'i temsil eden tek sporcu Muhammed Dwedar, AA muhabirine konuştu. Başkent Tokyo'da erkekler 800 metre elemelerinde yarışan Dwedar, deneyimlerini ve yaşanan zorlukları paylaştı.

Hazırlık, duygu ve performans

Dwedar, şampiyonaya hazırlık sürecini anlatırken “Tokyo'da Filistin adına yarışmak için çok hazırlık yaptım. Filistin'i Dünya Atletizm Şampiyonası'nda temsil ettiğim için çok mutluyum. Çok farklı duygular içindeyim. Ülkemde neler yaşandığını biliyorsunuz. Çok zorlu bir hazırlık süreci geçirdim.” dedi.

24 yaşındaki atlet, Filistin'i tek temsil eden sporcu olmasının nedenini, “Bizim antrenman yapacağımız herhangi bir yarış pistimiz yok” sözleriyle özetledi ve “Kaybetmeyeceğim bir yarışta koştum. Sıfırdan başladım. Yokluktan gelerek neyi, nasıl kaybedebilirim ki?” ifadelerini kullandı.

Dwedar, daha önce bir olimpiyat ve şimdi ikinci dünya şampiyonası deneyimini yaşadığını belirterek, “Tokyo'da birlikte yarıştığım atletler, benim arkadaşlarım. Bana çok yardımcı ve destek oldular.” diye konuştu. Koşmaya başlamasında kız kardeşinin etkisini vurgulayıp, bu süreçte koşunun hayatındaki yerini anlattı.

Gazze'deki yıkım ve sporun imkânsızlığı

Filistinli atlet, Gazze'de yaşanan soykırım ve kıtlığın spor hayatına ağır darbeler vurduğunu belirtti: “Ölenler ve şehit olanlar benim arkadaşlarımdı.” Dwedar, takımının hâlâ Gazze'de olduğunu ancak orada antrenman yapamadıklarını söyledi.

Haberde yer alan verilere göre, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılar ve kıtlık nedeniyle 2 yıla yakın süreçte 800'den fazla sporcu hayatını kaybetti, 300'e yakın spor tesisi yıkıldı ve spor tesislerinin yüzde 90'ı tahrip edildi. Dwedar, “Gazze'de artık spor yapılamıyor, hiçbir yer güvende değil. Antrenman yapacak hiçbir yer yok, sadece sokaklarda antrenman yapıyoruz. Güvenli bir yer yok. Çok tehlikeli ama alternatifimiz yok.” dedi.

Mesajı: Odaklanma, direnç ve umut

Dwedar, yarış öncesi odaklanmanın önemine vurgu yaparak “Filistin için çok üzülsem de yarış öncesi odaklanmam lazım yoksa kaybettiğiniz 1 saniyeyi bile telafi edemiyorsunuz. Televizyon izlemiyorum, telefonda da gördüğümüz hep kötü haberler. Yarışa odaklanmam gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Filistin halkına ve genç sporculara seslenerek, “Tüm dünya, Filistin'de neler yaşandığını biliyor. Spor için buradayız ve Filistin halkı için mesaj göndermek istiyorum. Aileme, halkıma bana destek oldukları için teşekkür ediyorum. Filistinli çocuklara da mesaj gönderiyorum. Çalışmaya devam ve bu bayrak için madalya kazanabiliriz.” dedi. Dwedar, koşarken kendini bu bayrağa adadığını ve her adımda bir mesaj gönderdiğini belirtti.

