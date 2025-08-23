DOLAR
Muhammed İshak Dar 13 Yıl Sonra Bangladeş'e: Dakka'da İkili Görüşmeler

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, iki günlük ziyaret için 13 yıl aradan sonra Bangladeş'in başkenti Dakka'ya gitti; görüşmeler ikili işbirliğini kapsayacak.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 15:17
Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, 13 yıl aradan sonra Bangladeş'i ziyaret eden ilk Pakistanlı dışişleri bakanı oldu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ziyaretle ilgili açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden duyurdu.

Ziyaretin Kapsamı ve Hedefleri

Dar, Bangladeş hükümetinin daveti üzerine iki günlük bir program çerçevesinde Bangladeş'in başkenti Dakka'yı ziyaret etti. Bakanın Bangladeşli liderlerle önemli görüşmelerde bulunacağı; bu görüşmelerin ikili işbirliğinin tüm alanlarını ve bölgesel ile uluslararası konuları kapsayacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bu ziyaret, Pakistan dışişleri bakanının yaklaşık 13 yıl aradan sonra Bangladeş'i ziyaret etmesi nedeniyle Pakistan-Bangladeş ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasıdır." ifadesine yer verildi.

