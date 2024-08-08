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Muhammed Yunus Geçici Hükümet Başkanlığına İkinci Adımı Attı

Bangladeş'te Nobel ödüllü Muhammed Yunus, geçici hükümet başkanı olarak göreve başladı. Ülkedeki gergin siyasi ortamda yeni bir dönem başladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 19:12
Muhammed Yunus Geçici Hükümet Başkanlığına İkinci Adımı Attı

Bangladeş'te Geçici Hükümetin Yeni Lideri: Muhammed Yunus

Bangladeş, siyasi istikrarsızlık dönemine girmişken, Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus, geçici hükümetin başkanı olarak yemin etti. Eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeden ayrılmasının ardından gerçekleştirilen yemin töreninde, 84 yaşındaki Yunus'un başdanışman olarak görevi devralması önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Protestoların Etkisi

Törende sivil toplum kuruluşları, yabancı diplomatlar ve iş insanları yer aldı; ancak Hasina'nın partisi Avami Birliği'nden temsilcilerin katılmaması dikkat çekiciydi. Bangladeş'te, hükümet karşıtı protestolar bu yılın Temmuz ayında okul kontenjanları konusundaki tartışmalarla başlamış, ardından şiddet olayları yaşanmıştı.

Yunus'un Yasal Sorunları

Yunus, yoksullara yönelik bankacılık hizmetleri sağlayan Grameen Bankası’nın kurucusu olarak tanınmakta ve bu alanda yaptığı inovatif çalışmalarla öne çıkmaktadır. Ancak, Şeyh Hasina ile yaşadığı gerilim, birçok mali suçlamayla birleşince onun hedef alınmasına yol açmıştı. Eski ABD Başkanı Barack Obama ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun gibi birçok ünlü isim, Yunus'un yasal süreçlerinin durdurulmasını talep etmişti.

Şiddet Olaylarının Ardından Gelen Değişim

Bangladeş'te yaşanan gösterilerdeki şiddet olaylarının ardından, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Başbakan Hasina, göstericilerin resmi konutunu basmasının ardından askeri helikopterle Hindistan'a gitmek zorunda kaldı. Ülkenin askeri liderliği, Hasina'nın istifasının ardından geçici bir hükümetin kurulacağını duyurdu.

Yunus'un göreve gelmesiyle birlikte, Bangladeş’te yeni bir siyasi döneme girileceği umuluyor. Ancak, ülkedeki siyasi gerilim ve sosyal huzursuzluk, bu sürecin ne kadar sorunsuz geçeceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

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