Muharrem İnce'ye 'sosyal medya kumpası' davasında sanıkların yargılanmasına devam

Duruşmada savcı mütalaa için ek süre talep etti, duruşma 24 Aralık'a ertelendi

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada hakim, önceki celse esasa ilişkin mütalaa için süre verildiğini hatırlattı ve söz sırasını cumhuriyet savcısına verdi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların Muharrem İnce'ye yönelik hakaretleri nedeniyle ön ödeme hükümlerinin uygulanmasını talep etti; ayrıca sanık Kemal Özkiraz hakkında dosyanın tefrik edilmesini istedi ve esasa ilişkin mütalaa için ek süre talep etti.

Sanık avukatları ise savcının talepleri yönünden araştırma yapılması ve beyanda bulunmak üzere ek süre talep etti.

Mahkeme, avukatların ek süre taleplerini kabul ederek ara kararını açıkladı ve duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.

İddianameden: mağdurlar, müştekiler ve şüpheliler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Muharrem İnce ile Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer alıyor.

İddianamede adı geçen 12 şüphelinin: Arkan G, Ethem G, Gülsün A, Kadir A, Mehmet G, Mehmet Ali C, Murat T, Mustafa Cengiz Ç, Salim Faruk K, Seyfullah T, Tekin A. ve Tülün K. olduğu belirtildi.

Savcılık, şüpheliler hakkında 'sahte özel belgeyi bilerek kullanmak', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından her biri için 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.