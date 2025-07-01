Munzur Vadisi Milli Parkı'nda Büyük Çevre Temizliği Etkinliği

Tunceli'de Çevre Temizliği İçin Seferberlik

Tunceli'de yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, çevre temizliği amacıyla büyük bir etkinlik düzenlendi. Valilik ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Etkinlikten Görüntüler

Etkinlik, Misakisağ mevkisinde toplanan katılımcılarla başladı. Katılımcılar, gerekli hazırlıkların ardından gruplara ayrılarak, milli parkın farklı alanlarında temizlik çalışmalarına girişti. Poşet, plastik, kağıt ve cam şişe gibi atıkları dikkatli bir şekilde toplayan gönüllüler, çevrenin güzelliğini korumak için ellerinden geleni yaptı.

Atıkların Bertarafı

Toplanan atıklar, belediye ekipleri tarafından araçlara yüklenerek, kent çöplüğüne taşındı. Etkinliğe katılanlar arasında Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, kurum müdürleri, askerler, polisler, öğrenciler ve çeşitli vatandaşlar yer aldı.

Bu tür etkinlikler sayesinde toplumda çevre bilincinin artması ve doğanın daha temiz bir hale gelmesi hedefleniyor.

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, çöp toplama etkinliği düzenlendi. Valilik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce doğanın korunmasına ve çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla organize edilen etkinlikte, araçlarla Misakisağ mevkisinde toplanan katılımcılar, gerekli hazırlıklarının ardından gruplar halinde araziye dağıldı.

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, çöp toplama etkinliği düzenlendi. Valilik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce doğanın korunmasına ve çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla organize edilen etkinlikte, araçlarla Misakisağ mevkisinde toplanan katılımcılar, gerekli hazırlıklarının ardından gruplar halinde araziye dağıldı.