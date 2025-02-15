Muradiye Şelalesi Karla Kaplandı: Doğanın Büyüleyici Güzelliği

Muradiye Şelalesi'nin Doğal Güzelliği Beyaza Büründü

Van'da etkili olan yağışların ardından Muradiye Şelalesi ve çevresi karla kaplandı. Yaklaşık 20 metre yüksekten akan şelale, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle kısmen donan şelale, dün etkili olan kar yağışıyla birlikte adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Doğanın bu muhteşem görüntüsü, doğaseverler için göz alıcı bir manzara oluşturdu.

Şelale ile çevresindeki kar örtüsü ve kırağı tutan ağaçlar, dronla görüntülenerek doğanın eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.