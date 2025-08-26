Murat Emir: TBMM Gazze'deki Kıtlık İçin Olağanüstü Toplanmalı

CHP Grup Başkanvekili Emir gündemi değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nun Gazze'deki kıtlığa dikkat çekmek üzere olağanüstü toplanmasına yönelik başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Biz ortaklaşarak bir şey yapmayı önemsiyoruz. Meclis Başkanı'mızla da temasımız oldu. Kendisi değerlendireceğini ve olabilecek bir adımı atmak noktasında da çalışma yürütebileceğini ifade etti." dedi.

Başvuru dilekçelerinin hazır olduğunu belirten Emir, bütün siyasi partilerle temas halinde olduklarını ve Cumhur İttifakı dışındaki bütün partilerin neredeyse tamamının böyle bir genel görüşmeye olumlu baktığını söyledi. Emir, "Bu soykırımın konuşulması, tartışılması alınacak önlemlerin değerlendirilmesi gereken yer bu yüce çatıdır ve bu hepimizin ortak meselesi olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Emir, Meclis Başkanlığı ile zamanlamayı görüşerek bu hafta içinde başvuruda bulunabileceklerini belirtti ve Sayın Devlet Bahçeli'nin peşinen "Burada konuşulacak ne kaldı ki" diyerek kapıyı kapatmasını eleştirdi.

Tarihsel anma: Emir, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan komutasındaki orduların Anadolu'yu ebedi yurtları yapmak üzere Malazgirt Zaferi'ni kazandığını hatırlattı. Sultan Alparslan ve Malazgirt Zaferi'nde hayatını kaybedenleri rahmetle ve minnetle anan Emir, "Yine 26 Ağustos sabahında 103 yıl önce bir milletin emperyalizme karşı verdiği mücadelenin başlatıldığı ve Cumhuriyet'e giden yolların taşlarının döşendiği bir destan yazıldı." diye konuştu.

İBB soruşturması ve sağlık iddiaları: İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın hasta olduğunu ve iki kez kanser tedavisi gördüğünü belirten Emir, "Tutuksuz yargılanması gerekirken ısrarla tutuklu yargılanıyor ve Anayasa Mahkemesine başvuracak. Bütün yollar tüketildi. Anayasa Mahkemesi olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gidecek." dedi.

Emir, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın gözaltına alınmasına da tepki gösterdi.

Eğitim gündemi: 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına değinen Emir, sınava giren öğrencilerin yarısının bir üniversite programına yerleşemediğini söyledi. Kamu üniversitelerinin %99'unun dolduğunu, özel üniversitelerin doluluk oranının ise bu yıl %74 olarak gerçekleştiğini aktaran Emir, "Vatandaş artık özel üniversitenin parasını ödeme şansına sahip değil, ödeyemiyor." dedi.

Emir, TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılması için başvuru dilekçelerinin hazır olduğunu, bu dilekçeyi hep birlikte vermeyi önemsediklerini ve zamanlamayı Meclis Başkanı ile görüşerek belirleyeceklerini ifade etti.