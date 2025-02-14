Muş-Bingöl Karayolunda Mahsur Kalan Yaklaşık 50 Araç Kurtarıldı

Muş-Bingöl Karayolunda Mahsur Kalan 50 Araç Kurtarıldı

Muş'ta etkili olan kar ve tipi yüzünden yolda mahsur kalan yaklaşık 50 araçtaki vatandaşlar, bölgedeki kurtarma ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Gedik Rampasında Mahsur Kalma Olayı

Muş-Bingöl kara yolunun 45'inci kilometresinde, Gedik rampasında meydana gelen olayda, yoğun kar ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Durum hemen ardından ekiplerin harekete geçmesiyle son buldu.

Mahsur kalan araçlardaki vatandaşlar yardım çağrısında bulunduktan sonra, Karayolları, Kızılay ve jandarma ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Çalışmalar neticesinde, karla mücadele ekipleri sayesinde vatandaşlar kurtarıldı.

Kurtarma Ekiplerinin Faaliyetleri

Kızılay ve jandarma ekipleri, yolda kalan bazı araçları iterek sürücülere yardımcı olurken, araçlarda bekleyenlere ikramlarda da bulundu. Türk Kızılay Muş Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karda mahsur kalanların beslenme ihtiyacını karşıladık," dedi.

Akar, jandarma trafik ekibiyle sabaha kadar bölgede beklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımıza destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kar nedeniyle yolda mahsur kalan 50 araç var. Kış lastiklerini kontrol eden jandarma trafik ekibimiz, sürücülerin güvenli şekilde yollarına devam etmelerini sağladı. Karayolları ekipleri de yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Sabaha kadar tüm araçların güvenli bir şekilde yollarına devam etmelerini sağlayacağız," diye ekledi.

Mahsur Kalanların Birlikte Yaşadığı Zorluklar

Mahsur kalan tırın sürücüsü Vahap Kaya, "5 saattir burada mahsur kaldım. Yollar berbat. Jandarmamız, Kızılay ve Karayolları ekipleri bize yardım etti," ifadelerini kullandı.

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan yaklaşık 50 araçtaki vatandaşlar, ekiplerce kurtarıldı. Mahsur kalan araçlardakilerin yardım istemesi üzerine, bölgeye Karayolları, Kızılay ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karla mücadele ekiplerince yürütülen çalışma sonucu mahsur kalan araçlardaki vatandaşlar kurtarıldı.

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan yaklaşık 50 araçtaki vatandaşlar, ekiplerce kurtarıldı. Mahsur kalan araçlardakilerin yardım istemesi üzerine, bölgeye Karayolları, Kızılay ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karla mücadele ekiplerince yürütülen çalışma sonucu mahsur kalan araçlardaki vatandaşlar kurtarıldı.