Muş'ta 25 Köy Yolu Kapandı, Bitlis'te Nazik Gölü'nde Buzlanma

Muş'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ulaşımda büyük aksaklıklara yol açtı. 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Yentür, kapalı yolların açılması için ekiplerin sahada yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti. Kar ve tipi nedeniyle özellikle yüksek yerleşim yerlerinde ulaşım zorluğu yaşanıyor.

Öte yandan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan Nazik Gölü, dondurucu soğukların etkisiyle kısmen buz kapladı. Gölün yüzeyinde meydana gelen buz desenleri, dron ile görüntülendi ve ilginç manzaralar oluşturdu.