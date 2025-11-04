Muş'ta 3 ruhsatsız uzun namlulu silah ele geçirildi

Jandarma operasyonunda mühimmatla birlikte silahlar bulundu

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, merkezde ikamet eden Y.S.'nin evinde ruhsatsız silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ekiplerin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Y.S.'nin evinde ruhsatsız silah bulundurduğu ve ticaretini yaptığı yönünde bilgi alındı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda detaylı arama yapıldı.

Aramada, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği ile bu silahlara ait şarjörler ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Aramada bomba arama köpeği "Dün", mayın arama köpeği "Yalı" ve yer altı görüntüleme cihazı desteği kullanıldı.

Olayla ilgili olarak, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.

