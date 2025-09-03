Muş'ta Evlat Nöbeti: Aileler DEM Parti Önünde Eylemlerini Sürdürüyor

Muş'ta Evlat Nöbeti Sürüyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, bu hafta da taleplerini yüksek sesle dile getirdi.

Eylem ve Talepler

Pankartlarda "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazıları taşıyan anne ve babalar, çocuklarının güvenli şekilde teslim alınmasını istedi ve sürece destek verenlere teşekkür etti.

Anne Naciye Sönmez Yıldız'ın Çağrısı

Naciye Sönmez Yıldız, basın mensuplarına oğlundan yıllardır haber alamadığını söyledi. Yıldız, oğlundan teslim olmasını isteyerek, "Oğlum birçok kişi gelip teslim oldu. Çok şükür, 'Terörsüz Türkiye' sürecini yaşıyoruz. Artık küçük değilsin, sesimi duyuyorsan geri dön. Yolunuzu açmışlar, gelin teslim olun." dedi.

Baba Alaattin Koçhan: "Artık Silahlar Sussun"

Alaattin Koçhan ise oğlunun Ersin'in 2016'da Bursa'da kaçırıldığını belirtti. Koçhan, "Oğlumun dönmesini bekliyorum. Bu süreç inşallah bize iyi sonuç verecek. Artık silahlar sussun, bir daha canlar yanmasın. Bu süreci yürütenlere çok teşekkür ederim. Oğlum, sesimi duyuyorsan çık gel. Seni bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Eylemdeki aileler, hem bölgedeki yetkililere hem de çocuklarına seslenerek, çatışmasız bir çözüm ve teslim süreçlerinin hızlandırılmasını talep etti.