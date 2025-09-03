DOLAR
41,16 -0,03%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.688 -0,27%
BITCOIN
4.593.791,21 -0,19%

Muş'ta Evlat Nöbeti: Aileler DEM Parti Önünde Eylemlerini Sürdürüyor

Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocukları için aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü; aileler teslim çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:14
Muş'ta Evlat Nöbeti: Aileler DEM Parti Önünde Eylemlerini Sürdürüyor

Muş'ta Evlat Nöbeti Sürüyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, bu hafta da taleplerini yüksek sesle dile getirdi.

Eylem ve Talepler

Pankartlarda "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazıları taşıyan anne ve babalar, çocuklarının güvenli şekilde teslim alınmasını istedi ve sürece destek verenlere teşekkür etti.

Anne Naciye Sönmez Yıldız'ın Çağrısı

Naciye Sönmez Yıldız, basın mensuplarına oğlundan yıllardır haber alamadığını söyledi. Yıldız, oğlundan teslim olmasını isteyerek, "Oğlum birçok kişi gelip teslim oldu. Çok şükür, 'Terörsüz Türkiye' sürecini yaşıyoruz. Artık küçük değilsin, sesimi duyuyorsan geri dön. Yolunuzu açmışlar, gelin teslim olun." dedi.

Baba Alaattin Koçhan: "Artık Silahlar Sussun"

Alaattin Koçhan ise oğlunun Ersin'in 2016'da Bursa'da kaçırıldığını belirtti. Koçhan, "Oğlumun dönmesini bekliyorum. Bu süreç inşallah bize iyi sonuç verecek. Artık silahlar sussun, bir daha canlar yanmasın. Bu süreci yürütenlere çok teşekkür ederim. Oğlum, sesimi duyuyorsan çık gel. Seni bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Eylemdeki aileler, hem bölgedeki yetkililere hem de çocuklarına seslenerek, çatışmasız bir çözüm ve teslim süreçlerinin hızlandırılmasını talep etti.

İLGİLİ HABERLER

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Hakkari Yüksekova'da 61 kg Esrar ve 630 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
3
MEB, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' Etkinliklerini Başlatıyor
4
Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı
5
Beykoz Belediyesi'nde Fazla Çalışan İddiası: Fidan Gül'ün İfadeleri
6
İnan: Van'dan Yükselen Ses 'Terörsüz Türkiye' Umudu
7
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili mesajı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor