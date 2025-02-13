Muş'ta Köprü Kazası: 8 Öğretmen Yaralandı

Muş'ta Köprü Kazası

Muş'ta, öğretmenleri taşıyan bir servis aracı, Yelalan köyü girişindeki köprünün demir korkuluğuna çarptı. Bu kazada 8 öğretmen yaralandı.

Olayın Gelişimi

Merkeze bağlı Ziyaret, Göl, Köşk ve Yelalan köylerinde görevli öğretmenleri taşıyan servis, köprünün korkuluğuna çarptıktan sonra kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hemen sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 öğretmen, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye ulaşan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, hastanede yaralı öğretmenleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yaralı öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Muş'ta öğretmenleri taşıyan servis aracının, köprünün demir korkuluğuna çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muş'ta öğretmenleri taşıyan servis aracının, köprünün demir korkuluğuna çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.