DOLAR
36,11 0,02%
EURO
37,72 -0,49%
ALTIN
3.382,59 -0,49%
BITCOIN
3.473.169,54 0,88%

Muş'ta Köprü Kazası: 8 Öğretmen Yaralandı

Muş'ta öğretmenleri taşıyan servis, köprü korkuluğuna çarpması sonucu 8 öğretmen yaralandı. Durumları iyi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:50
Muş'ta Köprü Kazası: 8 Öğretmen Yaralandı

Muş'ta Köprü Kazası

Muş'ta, öğretmenleri taşıyan bir servis aracı, Yelalan köyü girişindeki köprünün demir korkuluğuna çarptı. Bu kazada 8 öğretmen yaralandı.

Olayın Gelişimi

Merkeze bağlı Ziyaret, Göl, Köşk ve Yelalan köylerinde görevli öğretmenleri taşıyan servis, köprünün korkuluğuna çarptıktan sonra kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hemen sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 öğretmen, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye ulaşan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, hastanede yaralı öğretmenleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yaralı öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Muş'ta öğretmenleri taşıyan servis aracının, köprünün demir korkuluğuna çarpması sonucu 8 kişi...

Muş'ta öğretmenleri taşıyan servis aracının, köprünün demir korkuluğuna çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muş'ta öğretmenleri taşıyan servis aracının, köprünün demir korkuluğuna çarpması sonucu 8 kişi...

Muş'ta öğretmenleri taşıyan servis aracının, köprünün demir korkuluğuna çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye ve Pakistan Arasındaki Eşsiz İlişki
2
Suriye'de Yaralanan Uzman Çavuş Osman Oktay Şehit Oldu
3
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye Övgü: En Hızlı Büyüyen Ülkeler Arasında
4
NATO Savunma Bakanları, Savunma Harcamalarını ve Üretimini Artırmayı Tartıştı
5
Tayvan'da Alışveriş Merkezinde Doğal Gaz Patlaması: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
6
Çanakkale Boğazı'ndaki Feribot Arızası Sonrası Kurtarma Operasyonu
7
MSB, Irak ve Suriye'deki Operasyonlarda 56 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak