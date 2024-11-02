DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.386.400,99 -0,56%

Muş'tan Dünya'ya Nakledilen Lezzet: Bal

Muşlu arıcı Mirza Pekbay, yüksek kaliteli bal üretimiyle 20 ülkeye ihracat yapıyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 11:42
Muş'tan Dünya'ya Nakledilen Lezzet: Bal

Muşlu Arıcının Başarısı

Muş'un yüksek rakımlı yaylalarında, 2 bin kovanla arıcılık yapan Mirza Pekbay, bu yıl 60 ton bal hasadı yaptı. Elde ettiği balın büyük kısmını yurt dışına gönderen Pekbay, sektörde önemli bir başarıya imza atıyor.

Yılların Deneyimi

Korkut ilçesi'nde 1988 yılında arıcılığa 26 kovanla başlayan 55 yaşındaki Pekbay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla projeler geliştirerek işletmesini büyütmeyi başardı. Geri dönemde aldığı desteklerle kovan sayısını 2 bine ulaştıran Pekbay, bu yıl 60 ton bal hasadı gerçekleştirdi.

İhracat Hedefleri

Pekbay, bu yılki hasadının 50 tonunu anlaşmalı olduğu firma aracılığıyla yurt dışına gönderirken, 10 tonunu yurt içinde pazara sürdü. Gelecek yıllarda kovan sayısını artırarak bal üretimini 150 ton hedefine ulaşmayı planlıyor.

Devlet Desteğinin Önemi

Pekbay, devlet desteği olmadan bu başarıyı elde etmenin mümkün olmadığını belirterek, "Aldığımız destekle işletmemizi büyüttük. Hedefimiz kovan sayısını artırarak gelecek yıllarda 150 ton bal üretmek." dedi.

Yurt Dışına Tanıtım

Balin yurt dışına sevkiyatını gerçekleştiren firmanın sorumlusu Adem Birdal, Muş'ta üretilen balın kalitesine vurgu yaptı. Birdal, "Aldığımız balı Orta Doğu, Avrupa ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere 20 ülkeye pazarlıyoruz. Muş balını yurt dışına tanıtmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamaney: İsrail ve ABD'ye Sert Yanıt Verilecek
2
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Şehit Ömer Halisdemir'in Kabri Ziyareti
3
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve CIA Direktörü Burns'tan Barış Görüşmesi
4
İsmailağa Camii'nde Silahlı Saldırı Üzerine Vakıftan Açıklama
5
Erzurum'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
6
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
7
MİT, El Kaide Üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da Elde Etti

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi