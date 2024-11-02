Muş'tan Dünya'ya Nakledilen Lezzet: Bal

Muşlu Arıcının Başarısı

Muş'un yüksek rakımlı yaylalarında, 2 bin kovanla arıcılık yapan Mirza Pekbay, bu yıl 60 ton bal hasadı yaptı. Elde ettiği balın büyük kısmını yurt dışına gönderen Pekbay, sektörde önemli bir başarıya imza atıyor.

Yılların Deneyimi

Korkut ilçesi'nde 1988 yılında arıcılığa 26 kovanla başlayan 55 yaşındaki Pekbay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla projeler geliştirerek işletmesini büyütmeyi başardı. Geri dönemde aldığı desteklerle kovan sayısını 2 bine ulaştıran Pekbay, bu yıl 60 ton bal hasadı gerçekleştirdi.

İhracat Hedefleri

Pekbay, bu yılki hasadının 50 tonunu anlaşmalı olduğu firma aracılığıyla yurt dışına gönderirken, 10 tonunu yurt içinde pazara sürdü. Gelecek yıllarda kovan sayısını artırarak bal üretimini 150 ton hedefine ulaşmayı planlıyor.

Devlet Desteğinin Önemi

Pekbay, devlet desteği olmadan bu başarıyı elde etmenin mümkün olmadığını belirterek, "Aldığımız destekle işletmemizi büyüttük. Hedefimiz kovan sayısını artırarak gelecek yıllarda 150 ton bal üretmek." dedi.

Yurt Dışına Tanıtım

Balin yurt dışına sevkiyatını gerçekleştiren firmanın sorumlusu Adem Birdal, Muş'ta üretilen balın kalitesine vurgu yaptı. Birdal, "Aldığımız balı Orta Doğu, Avrupa ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere 20 ülkeye pazarlıyoruz. Muş balını yurt dışına tanıtmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.