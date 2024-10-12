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Müslüman Karşıtı Irkçılığa Dikkat Çekildi

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanvekili Meryem Göka, Avrupa'daki Müslüman karşıtı ırkçılığın ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 22:05
Müslüman Karşıtı Irkçılığa Dikkat Çekildi

Müslüman Karşıtı Irkçılık Sorununa Dikkat

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya Milletvekili Meryem Göka, Avrupa'daki Müslüman karşıtı ırkçılığın artış gösterdiğine dikkat çekti. "Irkçılık, toplum için büyük bir tehdit oluşturan zehirli bir unsurdur," dedi.

Köln'deki Açıklamalar

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyen Göka, Avrupa Konseyi ile gerçekleştirdiği görüşmelerde Müslüman karşıtı ırkçılığın çözümü için ortak adımlar atmanın önemini vurguladı.

"Avrupa'da Müslümanlara yönelik saldırılar, medyada önyargılı bir şekilde işleniyor. Olayın tarafsız bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum," şeklinde konuşan Göka, medyanın rolüne değindi.

Önyargılarla Mücadele

Aşırı sağ partilerin yükselişine dikkat çeken Göka, bu durumun insan hakları açısından sorunlar yarattığını belirtti. "Önyargısız bir yaklaşım sergilemek ve olayları objektif bir biçimde incelemek zorundayız. Tüm toplum kesimlerinin bu konuyla ilgili sorumluluk alması büyük önem taşıyor," diye ekledi.

Göka, sonuç odaklı bir yaklaşım benimseyerek, sivil toplum kuruluşları, medya ve siyasetçilerin bu meselede daha duyarlı davranmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka...

TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da, Köln'deki Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezinde basın açıklamasında bulundu.

TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka...

TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da, Köln'deki Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezinde basın açıklamasında bulundu.

TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka...

TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da, Köln'deki Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezinde basın açıklamasında bulundu.

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