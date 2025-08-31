Mustafa Şen Karaman'da: 'Durmak yok, yola devam' — Türkiye Yüzyılı

Mustafa Şen Karaman'da: 'Durmak yok, yola devam'

AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' hedefi için teşkilatlar hız kesmeden sahada

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Karaman'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" toplantısında partinin sahadaki çalışmaları ve gelecek hedeflerini anlattı. Şen, ana kademe ve teşkilatın Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda aralıksız çalıştığını belirtti.

Şen, AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı koordinasyonunda ana kademe, il ve ilçe teşkilatlarının ardından mahalle ve sandık teşkilatlarına da eğitimler verileceğini söyledi. Konuşmasında, 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Bu bir slogan değil, bir harekat prensibi. ifadesini kullandı ve 'Cumhurbaşkanımız Uzak Doğu'da, bizler buradayız.' sözlerini yineledi.

Şen, partinin davamının tüm mazlum milletlerin ve gönül coğrafyasının ortak davası olduğunu vurgulayarak, 'Hak ve adalet davası.' dedi.

Toplumsal ve siyasi hedefler bağlamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine dikkat çeken Şen, birkaç yıl sonra Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapmak gerektiğini belirtti: 'Birkaç sene sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapmamız lazım. İnşallah Cumhurbaşkanımız 2028 seçimlerinde tekrar aday olacak.' Şen, teşkilatın bu yönde çalıştığını ve ülke yönetimine devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Savunma sanayisindeki gelişmelerin önemine işaret eden Şen, "İHA, SİHA, denizaltıları ve savaş araçlarımızı anlatmaya gerek yok." diye konuştu. Şen, geçmişte Türkiye'nin savunmasının yüzde 80'ini dışarıdan aldığını hatırlattı ve bu durumun değişmesinde liderliğin rolüne vurgu yaptı: 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki "Hayır, böyle olmaz". Erdoğan liderliği dediğimiz bu arkadaşlar. Bu liderlik devam etmeli.'

Şen, sahada halkın gündeme getirdiği sorunların farkında olduklarını, hiçbir ülkenin sorunsuz olmadığını ancak bu sorunları teker teker çözeceklerini ifade etti.

Toplantıya, AK Parti Karaman Milletvekilleri Osman Sağlam ve Selman Oğuzhan Eser, AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma Coştu, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, İl Kadın Kolları Başkanı Leyla Bender ile çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen (sol 2), AK Parti Karaman İl Başkanlığında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katıldı.