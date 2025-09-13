Muttaki ABD Heyetiyle Mahkum Takasını Görüştü

Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, ABD yönetiminin Esir İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ve heyetini başkent Kabil'de kabul ederek, Afganistan'daki Amerikalı mahkumların durumu, mahkum takası ve ikili ilişkileri ele aldı.

Görüşmenin ana başlıkları

Afgan Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, toplantıda ikili ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım fırsatları, cezaevlerindeki ABD'li mahkumların durumu ve mahkum takası konuları detaylı biçimde görüşüldü. Tarafların, mahkumların durumuna yönelik iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.

ABD heyeti ise süreci ilerletme yönündeki kararlılıklarını Afgan tarafına iletti.

Önceki gelişmeler

Afganistan yönetimi 14 Ocak'ta ABD ile mahkum takasına hazır olduklarını ancak Washington yönetiminin somut adımlar atmadığını bildirmişti. Ardından 21 Ocak'ta, Afganistan'da tutuklu bulunan ABD vatandaşları Ryan Corbett ve William McKenty'ye karşılık ABD'de tutuklu Han Muhammed adlı Afgan vatandaşı salıverilmişti.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da 20 Mart'ta Afganistan'da 2022'den bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı George Glezmann'ın serbest bırakıldığını açıklamıştı.