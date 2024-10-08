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Myanmar, ASEAN Zirvesine Temsilci Gönderiyor

Myanmar, 2021'deki darbenin ardından ASEAN Zirvesine ilk kez temsilci gönderecek.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:26
Myanmar, ASEAN Zirvesine Temsilci Gönderiyor

Myanmar, ASEAN Liderler Zirvesine Temsilci Gönderiyor

Myanmar, askeri yönetiminin Laos'ta düzenlenecek Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesine katılacağı bildirildi. Bu, Myanmar'ın Şubat 2021'deki darbeden sonra gerçekleşen ilk düzenli zirve katılımı olacak.

Zirve Detayları

ASEAN 2024 Dönem Başkanı Laos, 9-11 Ekim tarihlerinde bu önemli zirveye ev sahipliği yapacak. Kyodo ajansının aktardığına göre, Myanmar Dışişleri Bakanlığı'nın Daimi Sekreteri Aung Kyaw Moe, zirveye katılmak üzere üst düzey bir temsilci olarak yer alacak.

Askeri Yönetimin Boykot Kararı

Myanmar, 2021'deki darbe sonrası ASEAN, Myanmar'dan yalnızca 'siyasi olmayan temsilcilerin' katılımına izin vermişti. Bu karar kapsamında, askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing de dahil olmak üzere birçok yetkili zirveye katılmamıştı.

Zirvede Üst Düzey Gündem Maddeleri

ASEAN Zirvesi, bölgesel ekonomik entegrasyon ve güvenlik konularında işbirliğini artırmayı hedeflemekte. Güney Çin Denizi mücadelesi ve Çin ile ABD arasındaki nüfuz çatışması da gündemde yer alacak. Zirveye katılacak diğer hükümet temsilcileri arasında Çin, Japonya ve Güney Kore bulunuyor.

Myanmar'daki Askeri Darbe

Myanmar'da askerî darbe, 2020 genel seçimlerinde hile iddiaları sonucunda 1 Şubat 2021'de gerçekleştirilmişti. Darbe ile birlikte, dönemin fiili lideri Aung San Suu Kyi ve birçok yetkili gözaltına alındı. Myanmar'daki askeri müdahaleler sonucunda, şimdiye kadar 1000’den fazla kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce insan tutuklanmıştır.

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