Myanmar'da Hava Saldırısında 8 Sivil Hayatını Kaybetti

Myanmar'da Sivil Kayıplar Devam Ediyor

Myanmar'ın Sagaing bölgesinde gerçekleştirilen bir hava saldırısında, biri bebek biri çocuk toplam 8 sivilin yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Olayla ilgili olarak, Myanmar-Now adlı haber kaynağına dayandırılan bilgilere göre, Myanmar ordusu bu saldırıyı Ye-U ve Kawlin ilçelerine yönelik gerçekleştirdi.

Saldırı Sonuçları

Saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında bebekler ve çocuklar da bulunuyor. Ayrıca, çok sayıda insanın yaralandığı belirtiliyor. Bu durum, ülkedeki çatışmaların ne kadar derinleştiğinin ve sivil kayıpların artışının bir göstergesi olarak değerlendirilmekte.

Geçmişteki Benzer Olaylar

Daha önce, 26 Eylül'de Arakan eyaletinde sivillerin yaşadığı bir kamp alanına düzenlenen hava saldırısında ise en az 14 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Askeri Darbe ve İnsan Hakları İhlalleri

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de ülkenin önde gelen siyasi figürlerini gözaltına alarak yönetime el koymuştu. O tarihten itibaren, Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA) ve diğer silahlı gruplar ordunun baskılarına karşı silahlı eylemler başlattı.

Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 2021'den bu yana Myanmar'da en az 5,350 sivilin hayatını kaybettiğini ve 3.3 milyon kişinin yerinden edildiğini açıklamıştı.