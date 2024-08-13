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Myanmar'daki Askeri Yönetimin İşlediği Savaş Suçları Artıyor

Myanmar'daki askeri yönetimin savaş suçlarının arttığı ve insanlığa karşı suçlarda endişe verici bir artış gözlemlendiği belirtildi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 12:49
Myanmar'daki Askeri Yönetimin İşlediği Savaş Suçları Artıyor

Myanmar'da Savaş Suçlarında Artış

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması, askeri yönetimin işlediği savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların endişe verici bir oranda arttığını bildirdi.

Yeni Rapor Yayınlandı

1 Temmuz 2023 - 30 Haziran 2024 dönemine ait raporda, Myanmar ordusunun acımasız eylemlerine dair önemli kanıtlar yer alıyor. Rapor, askeri hedef bulunmayan okul, dini yapılar ve hastanelere yönelik hava saldırılarının yanı sıra gözaltına alınan bireylere yönelik şiddet ve fiziksel sakatlamalar hakkında detaylar sunuyor.

Keyfi Gözaltılar ve İşkence İddiaları

Askeri cuntanın muhalif olarak görülen kişilere yönelik keyfi gözaltılar ve adil olmayan yargılamalar gibi hukuka aykırı tutuklamaların araştırıldığı raporda "Binlerce kişi tutuklandı ve birçok kişi gözaltında işkence gördü veya hayatını kaybetti" deniliyor. Ayrıca, ciddi fiziksel ve zihinsel istismarların yanı sıra, cinsiyete dayalı şiddet vakalarına da rastlandığını vurguladı.

Güvenilir Kanıtlar Toplandı

Raporda, görgü tanıkları ile toplanan bilgiler arasında fotoğraflar, videolar ve sosyal medya paylaşımları gibi 900'den fazla kaynağa dayanan delil bulunduğu aktarılıyor. Bu delillerin büyük kısmının, Myanmar güvenlik güçlerinin işlediği suçlarla ilgili olduğu ifade edilmekte.

BM Yetkililerinin Açıklamaları

BM Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması Başkanı Nicholas Koumjian, "Myanmar genelinde korkunç seviyelerde vahşet ve zalimliğe dair önemli kanıtlar topladık. Suçlar, sivil halkı cezalandırmak ve terörü teşvik etmek amacıyla işlendi" dedi. Bununla birlikte, sorumlulara yönelik cezasızlık durumunun devam ettiğini belirtti.

Askeri Darbenin Tarihçesi

Myanmar ordusu, 2020 yılındaki genel seçimlerde hile yapıldığı iddiaları sonrası 1 Şubat 2021'de yönetime el koydu. Bu darbe sonrası, pek çok yetkili ve muhalif gözaltına alındı. Bugüne kadar 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve on binlerce kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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