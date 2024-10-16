Nablus Kentindeki Kuşatma: Ekonomik Çöküş ve Psikolojik Etkiler

Nablus'un Ablukaya Dönüşen Hayatı

İsrail, Nablus kentini iki yıldan fazladır sıkı bir kuşatma altında tutarak adeta büyük bir hapishaneye dönüştürdü. Kent sakinleri bu durumun ekonomik ve psikolojik etkilerini derinden hissediyor.

Uzun Kuyruklar ve Bekleyiş

Filistinli nakliyeci Ahmed Nebil, “Nablus'tan çıkmak için bazı günler yaklaşık 3 saat kuyrukta bekliyoruz. Abluka nedeniyle ekonomik durum çok kötüye gidiyor. Hem maddi kayıplar hem de ruhsal yorgunluk yaşıyoruz.” diyor.

Ekonomik Çöküş ve İşsizlik

Nablus, 12 Ekim 2022'den bu yana uygulanan sıkı ablukalar nedeniyle ticari faaliyetlerde büyük bir daralma yaşadı. İyad el-Kerdi, Nablus'un İsrail askerleri tarafından keyfi olarak açılıp kapandığını belirterek, “Ekonomi çarkı yüzde 70 geriledi, işsizlik oranı yüzde 60'a ulaştı.” şeklinde açıklama yapıyor.

Askeri Kontrol Noktaları ve Ziyaretçi Kaybı

Nablus’a giriş-çıkış yapan malların yüzde 20’si, kontrol noktalarında bekleme nedeniyle zarar görüyor. Günlük ziyaretçi sayısı 120 binden 20 bine düşerken, kayıpların ayda 15 milyon şekel civarında olduğu tahmin ediliyor.

İş Yerleri ve Ekonomik Faaliyetler

Esnaf Muhammed el-Esmer, “Pazarlar neredeyse boş. Askeri kontrol noktalarının varlığı, kenti büyük bir hapishaneye dönüştürüyor.” şeklinde kaygılarını ifade ediyor. Ticaretin neredeyse durma noktasına geldiği Nablus'ta birçok işyeri kapandı.

Geleceğe Dair Endişeler

Nablus’un ablukasının sona ermemesi durumunda, Filistinlilerin günlük yaşamı daha da zorlaşacaktır. İşsizlik ve ekonomik kayıplar, şehirdeki huzursuzluğu artırarak toplum üzerinde kalıcı etkiler bırakmaktadır.